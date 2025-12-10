Нещодавно пара поділилася роликом в Instagram, де вони прикрашають ялинку, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
Дивіться також 5 кольорів, якими дизайнери не радять фарбувати коридор
Як Селена Гомес прикрасила ялинку?
Селена й Бенні поєднали скляні прикраси, білі вогники та цитрусові аксесуари, створивши колажний образ, який водночас модний і позачасовий.
Різдвяна ялинка подружжя ідеально балансує між фантазійністю й вишуканістю. Продумане накладання фактур, кольорів і форм прикрас створює динамічний, але цілісний образ, який одночасно має сучасний і ностальгійний вигляд.
Кожна деталь – від вибору скляних прикрас до грайливих гірлянд – показує, як продуманий стиль може перетворити навіть скромну ялинку на вражаючий центр святкового декору.
Це чудово показує, що продуманий підхід до різдвяного декору може бути водночас ефектним і таким, який легко відтворити вдома.
Як зіркове подружжя прикрашало ялинку: дивіться відео
Видання House Beautiful зауважує, що ялинка пари у багатьох аспектах звичайна на вигляд. Але якщо придивитися уважніше, можна побачити іграшку у вигляді банки з маринованими огірками. Або пончика, чи бейгла. Здається, там навіть є іграшка у вигляді коктейлю з креветок. Такі незвичні прикраси додають ялинці характеру й стануть чудовим приводом для розмови, коли до них завітають гості.
Як розплутати гірлянду?
Напередодні свят багато хто стикається з маленькою, але неприємною проблемою – заплутаними гірляндами. Розплутати їх буває складно, а поспіх може пошкодити лампочки або дроти.
Починайте з вилки або штекера. Не тягніть гірлянду за середину – вузли тільки погіршаться. Найкраще брати її за вилку чи штекер і поступово розплутувати. Так ви краще контролюєте процес і не створюєте нових вузлів.
Розстеліть на рівній поверхні. Стіл, підлога чи широкий піддон підійдуть. Розправте гірлянду, огляньте вузли та вигини – так легше зрозуміти, де саме вона заплуталась.
Обережно розгойдуйте і розплутуйте. Не тягніть сильно – можна пошкодити лампочки або дроти. Ліпше м'яко струсити, розгойдувати або обережно використовувати олівець чи тонкий предмет, щоб послабити вузол, якщо пальцями не виходить.