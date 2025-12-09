Коли йдеться про опалення дровами, головне – обрати породу, яка забезпечить максимальну тепловіддачу й довгий час горіння. Для цього потрібно знати основні властивості різних видів деревини, передає 24 Канал із посиланням на South Yorkshire Firewood.

Які дерева обрати як паливо для твердопаливного котла?

Хвойні породи – сосна та ялина – добре займaються і швидко горять. Але разом із теплом вони виділяють багато смоли і диму. Смола осідає в димоході та всередині котла, що ускладнює очищення та знижує ефективність роботи системи. Таке паливо згорає дуже швидко, тому й витрати будуть більшими.

Серед листяних порід найчастіше як паливо використовують дуб, акацію, березу, вільху, тополю, інколи – груша та яблуню, рідше – клен і ясен. Найбільшу тепловіддачу забезпечують дуб, акація та береза – вони довго горять і дають більше енергії, ніж м'які породи.

Найкраще себе показують тверді породи, серед яких: ясен, дуб, акація, бук клен граб. Середньої твердості – береза, вишня, кедр, вільха, горіх. М'які – тополя, осика, сосна, ялина – швидко вигорають і дають мало тепла.

Тверді породи горять найкраще / Фото Pexels

Особливості різних видів деревини:

Дуб і акація : низька природна вологість, висока тепловіддача, довго горять. Дуб важче розпалити.

: низька природна вологість, висока тепловіддача, довго горять. Дуб важче розпалити. Граб : горить рівно та стабільно, середня тривалість.

: горить рівно та стабільно, середня тривалість. Бук : щільний, повільно горить, дає стабільне тепло, один з найкращих варіантів для будь-якої печі чи котла.

: щільний, повільно горить, дає стабільне тепло, один з найкращих варіантів для будь-якої печі чи котла. Осика та вільха : горять майже без смол, добре очищають димохід.

: горять майже без смол, добре очищають димохід. Вишня : погано розгорається, сильно димить.

: погано розгорається, сильно димить. Береза : дає багато тепла, але при нестачі повітря "дьоготь" осідає на стінках котла.

: дає багато тепла, але при нестачі повітря "дьоготь" осідає на стінках котла. Яблуня, груша : дають тепла менше, ніж у берези, але горять краще та стабільніше.

: дають тепла менше, ніж у берези, але горять краще та стабільніше. Тополя: майже не дає жару та швидко згорає.

Отже,

Дуб і бук – найефективніші, але найдорожчі.

Акація, граб – також дуже якісні та теплотворні.

Яблуня і груша – доступніші та дають хорошу кількість тепла. Береза – золота середина між ціною та результатом.

Хвойні – найдешевші, але найменш ефективні.

Видання Timports Ltd зазначає, що вологість деревини має ключове значення. Сушені в печі дрова – найефективніші, з вологістю. Вони горять гарячіше, довше, дають менше диму і сажі.

Чим вигідніше опалити оселю у 2025 році?

З настанням холодів українці все частіше обирають, чим обігрівати оселі. Ціни на газ, електроенергію та дрова змінюються, тож важливі не лише комфорт, а й економія.

Варіанти опалення: