Когда речь идет об отоплении дровами, главное – выбрать породу, которая обеспечит максимальную теплоотдачу и долгое время горения. Для этого нужно знать основные свойства различных видов древесины, передает 24 Канал со ссылкой на South Yorkshire Firewood.
Какие деревья выбрать в качестве топлива для твердотопливного котла?
Хвойные породы – сосна и ель – хорошо загораются и быстро горят. Но вместе с теплом они выделяют много смолы и дыма. Смола оседает в дымоходе и внутри котла, что затрудняет очистку и снижает эффективность работы системы. Такое топливо сгорает очень быстро, поэтому и расходы будут большими.
Среди лиственных пород чаще всего в качестве топлива используют дуб, акацию, березу, ольху, тополь, иногда – груша и яблоню, реже – клен и ясень. Наибольшую теплоотдачу обеспечивают дуб, акация и береза – они долго горят и дают больше энергии, чем мягкие породы.
Лучше всего себя показывают твердые породы, среди которых: ясень, дуб, акация, бук клен граб. Средней твердости – береза, вишня, кедр, ольха, орех. Мягкие – тополь, осина, сосна, ель – быстро выгорают и дают мало тепла.
Твердые породы горят лучше всего / Фото Pexels
Особенности различных видов древесины:
- Дуб и акация: низкая естественная влажность, высокая теплоотдача, долго горят. Дуб труднее разжечь.
- Граб: горит ровно и стабильно, средняя продолжительность.
- Бук: плотный, медленно горит, дает стабильное тепло, один из лучших вариантов для любой печи или котла.
- Осина и ольха: горят почти без смол: горят почти без смол, хорошо очищают дымоход.
- Вишня: плохо разгорается, сильно дымит.
- Береза: дает много тепла, но при недостатке воздуха "деготь" оседает на стенках котла.
- Яблоня, груша: дают тепла меньше, чем у березы, но горят лучше и стабильнее.
- Тополь: почти не дает жара и быстро сгорает.
Итак,
- Дуб и бук – самые эффективные, но самые дорогие.
- Акация, граб – также очень качественные и теплотворные.
- Яблоня и груша – более доступны и дают хорошее количество тепла. Береза – золотая середина между ценой и результатом.
- Хвойные – самые дешевые, но наименее эффективные.
Издание Timports Ltd отмечает, что влажность древесины имеет ключевое значение. Сушеные в печи дрова – самые эффективные, с влажностью. Они горят горячее, дольше, дают меньше дыма и сажи.
Чем выгоднее отопить дом в 2025 году?
С наступлением холодов украинцы все чаще выбирают, чем обогревать дома. Цены на газ, электроэнергию и дрова меняются, поэтому важны не только комфорт, но и экономия.
Варианты отопления:
- Пеллеты и брикеты – экологические, долго горят, мало дыма, удобны в хранении. Начальные затраты на котел выше, но долгосрочно выгодно.
- Дрова – традиционный вариант, эффективный в современных котлах, но дорожает из-за спроса и требует сухого дерева.
- Электроотопление – удобное и чистое, но дорогое.
- Газ – комфортный и автоматизированный, но цены колеблются, возможны перебои.