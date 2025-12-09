Когда речь идет об отоплении дровами, главное – выбрать породу, которая обеспечит максимальную теплоотдачу и долгое время горения. Для этого нужно знать основные свойства различных видов древесины, передает 24 Канал со ссылкой на South Yorkshire Firewood.

Какие деревья выбрать в качестве топлива для твердотопливного котла?

Хвойные породы – сосна и ель – хорошо загораются и быстро горят. Но вместе с теплом они выделяют много смолы и дыма. Смола оседает в дымоходе и внутри котла, что затрудняет очистку и снижает эффективность работы системы. Такое топливо сгорает очень быстро, поэтому и расходы будут большими.

Среди лиственных пород чаще всего в качестве топлива используют дуб, акацию, березу, ольху, тополь, иногда – груша и яблоню, реже – клен и ясень. Наибольшую теплоотдачу обеспечивают дуб, акация и береза – они долго горят и дают больше энергии, чем мягкие породы.

Лучше всего себя показывают твердые породы, среди которых: ясень, дуб, акация, бук клен граб. Средней твердости – береза, вишня, кедр, ольха, орех. Мягкие – тополь, осина, сосна, ель – быстро выгорают и дают мало тепла.

Твердые породы горят лучше всего / Фото Pexels

Особенности различных видов древесины:

Дуб и акация : низкая естественная влажность, высокая теплоотдача, долго горят. Дуб труднее разжечь.

: низкая естественная влажность, высокая теплоотдача, долго горят. Дуб труднее разжечь. Граб : горит ровно и стабильно, средняя продолжительность.

: горит ровно и стабильно, средняя продолжительность. Бук : плотный, медленно горит, дает стабильное тепло, один из лучших вариантов для любой печи или котла.

: плотный, медленно горит, дает стабильное тепло, один из лучших вариантов для любой печи или котла. Осина и ольха: горят почти без смол : горят почти без смол, хорошо очищают дымоход.

: горят почти без смол, хорошо очищают дымоход. Вишня : плохо разгорается, сильно дымит.

: плохо разгорается, сильно дымит. Береза : дает много тепла, но при недостатке воздуха "деготь" оседает на стенках котла.

: дает много тепла, но при недостатке воздуха "деготь" оседает на стенках котла. Яблоня, груша : дают тепла меньше, чем у березы, но горят лучше и стабильнее.

: дают тепла меньше, чем у березы, но горят лучше и стабильнее. Тополь: почти не дает жара и быстро сгорает.

Итак,

Дуб и бук – самые эффективные, но самые дорогие.

Акация, граб – также очень качественные и теплотворные.

Яблоня и груша – более доступны и дают хорошее количество тепла. Береза – золотая середина между ценой и результатом.

Хвойные – самые дешевые, но наименее эффективные.

Издание Timports Ltd отмечает, что влажность древесины имеет ключевое значение. Сушеные в печи дрова – самые эффективные, с влажностью. Они горят горячее, дольше, дают меньше дыма и сажи.

Чем выгоднее отопить дом в 2025 году?

С наступлением холодов украинцы все чаще выбирают, чем обогревать дома. Цены на газ, электроэнергию и дрова меняются, поэтому важны не только комфорт, но и экономия.

