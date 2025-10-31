Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на International Energy Agency Bioenergy.

Чем выгоднее топить в доме?

Пеллеты и брикеты – экологическая альтернатива

Пеллеты и топливные брикеты становятся все более популярными среди владельцев домов. Они производятся из отходов деревообработки или сельского хозяйства, имеют высокую теплоотдачу и удобны в хранении. Хотя начальные затраты на котел могут быть выше, в долгосрочной перспективе это экономически выгодно – пеллеты горят дольше и выделяют меньше дыма.

Дрова – традиционный, но не всегда дешевый вариант

Global Action Plan пишет, что дрова остаются самым распространенным видом топлива в частном секторе. Их легко достать, а современные твердотопливные котлы обеспечивают высокую эффективность. Однако из-за роста спроса цена на дрова выросла на 20 – 30 % за год. К тому же для качественного горения нужно хорошо высушенное дерево.



Отопление дровами / Фото Unsplash

Электроотопление – комфорт, но не для всех

Электрическое отопление удобное и чистое, но при нынешних тарифах не является самым дешевым вариантом. Однако в регионах с "ночным тарифом" или при использовании тепловых насосов оно может быть выгодным.

Газ – удобство при стабильности поставок

Газ остается популярным выбором из-за автоматизации и удобства использования. В то же время колебания цен и возможные перебои с поставками побуждают многих искать альтернативы. Оптимальным решением может быть комбинированная система – газ + твердотопливный котел или камин.

Выгоднее всего топить в доме тем, что доступно в вашем регионе и соответствует условиям дома. Для большинства домохозяйств сегодня оптимальным является сочетание твердотопливного отопления с электрическим или газовым резервом. А инвестиции в теплоизоляцию и современные котлы окупаются быстрее, чем кажется.

