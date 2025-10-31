Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на International Energy Agency Bioenergy.

Чим вигідніше палити в оселі?

Пелети та брикети – екологічна альтернатива

Пелети та паливні брикети стають дедалі популярнішими серед власників будинків. Вони виробляються з відходів деревообробки або сільського господарства, мають високу тепловіддачу і зручні в зберіганні. Хоча початкові витрати на котел можуть бути вищими, в довгостроковій перспективі це економічно вигідно – пелети горять довше і виділяють менше диму.

Дрова – традиційний, але не завжди дешевий варіант

Global Action Plan пише, що дрова залишаються найпоширенішим видом палива у приватному секторі. Їх легко дістати, а сучасні твердопаливні котли забезпечують високу ефективність. Проте через зростання попиту ціна на дрова зросла на 20 – 30 % за рік. До того ж для якісного горіння потрібне добре висушене дерево.



Опалення дровами / Фото Unsplash

Електроопалення – комфорт, але не для всіх

Електричне опалення зручне і чисте, але при нинішніх тарифах не є найдешевшим варіантом. Проте в регіонах із "нічним тарифом" або при використанні теплових насосів воно може бути вигідним.

Газ – зручність за стабільності постачання

Газ залишається популярним вибором через автоматизацію та зручність використання. Водночас коливання цін та можливі перебої з постачанням спонукають багатьох шукати альтернативи. Оптимальним рішенням може бути комбінована система – газ + твердопаливний котел або камін.

Найвигідніше палити в оселі тим, що доступне у вашому регіоні та відповідає умовам будинку. Для більшості домогосподарств сьогодні оптимальним є поєднання твердопаливного опалення з електричним або газовим резервом. А інвестиції у теплоізоляцію та сучасні котли окупаються швидше, ніж здається.

