Вырастут ли тарифы на электроэнергию?

В 2026 году ВВП будет расти достаточно сдержанно, поэтому для удержания экономики могут повысить тарифы для населения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ.

В частности, возможно частичное повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры. Все из-за того, что в конце 2025 года и в начале 2026 года экономика Украины будет функционировать условиях большего дефицита электроэнергии.

Планируют, что в результате действия всех этих факторов инфляция замедлится до 6,6% в 2026 году и достигнет цели в конце 2027 года.

Вместе с тем в НБУ заверили, что до конца отопительного сезона 2025-2026 годов действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут. Однако это может произойти во втором полугодии 2026 года.

Будут ли отключения газа и воды зимой?

Сценарии на грядущую зиму уже не такие оптимистичные, как были в начале осени, сообщает 24 Канал.

Святослав Павлюк рассказал, что россияне атакуют критическую инфраструктуру, в частности газовую и электрическую. Несмотря на то, что ситуации после обстрелов и, соответственно, ремонтные работы в энергетических секторах отличаются друг от друга, однако общая ситуация пока более-менее контролируемой.

В то же время Павлюк объясняет, что с водой тоже могут быть проблемы. В частности из-за того, что если не будет полноценного снабжения электроэнергии, то соответственно работа насосов подкачки и подачи подкачки по сути переводится на работу дизельных генераторов.

Он объясняет, что насосы водоканала – это огромные и мощные установки, которые берут мегаватты. И обеспечить их работу, в частности благодаря дизельным генераторам или газопоршневым машинам, довольно сложно.

Состояние энергосистемы Украины и прогноз на отопительный сезон