На сколько выросла стоимость коммунальных услуг в Украине?

С сентября 2024 по сентябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 2,3% в целом, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами, аж на 12,5%. Далее идет:

уборка мусора на 6,4%;

а содержание и ремонт жилья на 3,4%.

В то же время водоснабжение и канализация выросли незначительно: на 0,7% и 0,6% соответственно.

Что с тарифами на газ и электроэнергию?

Как отметили в "Нафтогазе", тарифы на газ, горячую воду и отопление остаются стабильными благодаря мораторию президента на время действия военного положения.

Электроэнергия с июня 2024 года стоит 4,32 гривны за киловатт-час, но для отдельных категорий потребителей действуют льготные тарифы: владельцы двухзонных счетчиков платят 2,16 гривны за киловатт-час в ночное время (23:00 – 7:00).

Обратите внимание! Пользователи электроотопительных установок без других источников отопления имеют тариф 2,64 гривны за киловатт-час в период с 1 октября по 30 апреля.

