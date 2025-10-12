Кто сможет получить деньги для оплаты коммуналки от государства?

В Украине ввели новую программу поддержки для семей, проживающих в прифронтовых регионах. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, пишет 24 Канал.

Дополнительные выплаты получат те домохозяйства, которые уже пользуются субсидиями или льготами. Сумма помощи составляет 432 гривны на каждого члена семьи, а максимальная выплата на семью – 1 296 гривен.

Например! Семья из трех человек получит именно эту максимальную сумму, что эквивалентно оплате 300 киловатт электроэнергии.

Как оформить денежную помощь на оплату коммунальных услуг?