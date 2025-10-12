Хто зможе отримати гроші для сплати комуналки від держави?

В Україні запровадили нову програму підтримки для родин, які проживають у прифронтових регіонах. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, пише 24 Канал.

Додаткові виплати отримають ті домогосподарства, які вже користуються субсидіями або пільгами. Сума допомоги становить 432 гривні на кожного члена сім’ї, а максимальна виплата на родину – 1 296 гривень.

Наприклад! Сім’я з трьох осіб отримає саме цю максимальну суму, що еквівалентно оплаті 300 кіловатів електроенергії.

Як оформити грошову допомогу на оплату комунальних послуг?