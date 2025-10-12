Хто зможе отримати гроші для сплати комуналки від держави?

В Україні запровадили нову програму підтримки для родин, які проживають у прифронтових регіонах. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, пише 24 Канал.

Цікаво Деяких українців звільнили від податкових зборів: за що можна не платити

Додаткові виплати отримають ті домогосподарства, які вже користуються субсидіями або пільгами. Сума допомоги становить 432 гривні на кожного члена сім’ї, а максимальна виплата на родину – 1 296 гривень.

Наприклад! Сім’я з трьох осіб отримає саме цю максимальну суму, що еквівалентно оплаті 300 кіловатів електроенергії.

Як оформити грошову допомогу на оплату комунальних послуг?

Водночас як нагадують у Міністерстві розвитку громад, оформлювати документи чи подавати заяву не потрібно – виплати відбуватимуться автоматично через Пенсійний фонд України.

Зверніть увагу! Це дозволяє уникнути черг та затримок, а гроші нараховуються на основі наявних даних про субсидії та пільги.

Програма фінансується до завершення воєнного стану або до моменту, коли мешканці прифронтових територій зможуть самостійно сплачувати комунальні послуги. У разі евакуації виплати автоматично припиняються.

Що ще відомо про допомогу на комунальні послуги?

  • З травня 2025 року в Україні діють оновлені правила призначення пільг на оплату комунальних послуг, що враховують дохід родини.
  • У Дніпрі запровадили адресну програму підтримки, яка щомісяця дозволяє окремим сім’ям отримувати додаткові кошти на оплату житлово-комунальних послуг.