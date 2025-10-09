За що можуть не платити постраждалі від війни українці?

Документ передбачає звільнення від сплати адміністративного збору за низку реєстраційних дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Пільги стосуються українців, які безпосередньо постраждали внаслідок війни, а також для їхніх родин. Нововведення стосуються також ВПО та жителів територій де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані. Пільги надаватимуть також:

  • військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях;
  • особам, звільненим з полону;
  • членам сімей загиблих воїнів;
  • людям з інвалідністю внаслідок війни;
  • волонтерам, які діяли у районах бойових дій.

Пільги стосуються таких дій, як:

  • реєстрація права власності на нерухомість;
  • відкриття бізнесу;
  • реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо.

Завдяки механізму українців звільнять від платежів, а втрати місцевих бюджетів, пов’язані з несплатою зборів, компенсуватимуть.

Нагадаємо, що уряд змінив механізм роботи з прифронтовими регіонами, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, йдеться про дев'ять областей. Згідно з новим механізмом, у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади призначатимуться заступники, відповідальні за формування та реалізацію політики щодо прифронтових територій.

Також наразі одним із пріоритетів є організація евакуації з небезпечних зон.

Які пільги мають ВПО та жителі прифронтових територій?

  • В Україні є щонайменше 9 пільг для ВПО. Вони отримують грошові виплати, субсидію на оренду житла, компенсації за пошкоджене житло та інші пільги. Діти-ВПО мають право на першочергове зарахування до освітніх закладів, безоплатне харчування.

  • Також в Україні запрацювала нова програма підтримки для прифронтових територій. Держава надаватиме їм додаткові кошти на оплату комуналки, це до 1 296 гривень на електроенергію. Виплати здійснюються автоматично через Пенсійний фонд.

  • Пільги є і для тих, хто прихистив ВПО в Україні. Ці особи можуть отримати грошову компенсацію, яка покриває витрати на житлово-комунальні послуги та паливо.