За що можуть не платити постраждалі від війни українці?

Документ передбачає звільнення від сплати адміністративного збору за низку реєстраційних дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Пільги стосуються українців, які безпосередньо постраждали внаслідок війни, а також для їхніх родин. Нововведення стосуються також ВПО та жителів територій де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані. Пільги надаватимуть також:

військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях;

особам, звільненим з полону;

членам сімей загиблих воїнів;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

волонтерам, які діяли у районах бойових дій.

Пільги стосуються таких дій, як:

реєстрація права власності на нерухомість;

відкриття бізнесу;

реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо.

Завдяки механізму українців звільнять від платежів, а втрати місцевих бюджетів, пов’язані з несплатою зборів, компенсуватимуть.

Нагадаємо, що уряд змінив механізм роботи з прифронтовими регіонами, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, йдеться про дев'ять областей. Згідно з новим механізмом, у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади призначатимуться заступники, відповідальні за формування та реалізацію політики щодо прифронтових територій.

Також наразі одним із пріоритетів є організація евакуації з небезпечних зон.

Які пільги мають ВПО та жителі прифронтових територій?