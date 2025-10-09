За що можуть не платити постраждалі від війни українці?
Документ передбачає звільнення від сплати адміністративного збору за низку реєстраційних дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
Пільги стосуються українців, які безпосередньо постраждали внаслідок війни, а також для їхніх родин. Нововведення стосуються також ВПО та жителів територій де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані. Пільги надаватимуть також:
- військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях;
- особам, звільненим з полону;
- членам сімей загиблих воїнів;
- людям з інвалідністю внаслідок війни;
- волонтерам, які діяли у районах бойових дій.
Пільги стосуються таких дій, як:
- реєстрація права власності на нерухомість;
- відкриття бізнесу;
- реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо.
Завдяки механізму українців звільнять від платежів, а втрати місцевих бюджетів, пов’язані з несплатою зборів, компенсуватимуть.
Нагадаємо, що уряд змінив механізм роботи з прифронтовими регіонами, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
За словами Свириденко, йдеться про дев'ять областей. Згідно з новим механізмом, у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади призначатимуться заступники, відповідальні за формування та реалізацію політики щодо прифронтових територій.
Також наразі одним із пріоритетів є організація евакуації з небезпечних зон.
Які пільги мають ВПО та жителі прифронтових територій?
В Україні є щонайменше 9 пільг для ВПО. Вони отримують грошові виплати, субсидію на оренду житла, компенсації за пошкоджене житло та інші пільги. Діти-ВПО мають право на першочергове зарахування до освітніх закладів, безоплатне харчування.
Також в Україні запрацювала нова програма підтримки для прифронтових територій. Держава надаватиме їм додаткові кошти на оплату комуналки, це до 1 296 гривень на електроенергію. Виплати здійснюються автоматично через Пенсійний фонд.
Пільги є і для тих, хто прихистив ВПО в Україні. Ці особи можуть отримати грошову компенсацію, яка покриває витрати на житлово-комунальні послуги та паливо.