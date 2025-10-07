Що відомо про допомогу від уряду?

Особи можуть бути призначені ними внаслідок смерті або хвороби батьків, позбавлення їх батьківських прав, чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Грошова виплата призначається на дванадцять місяців, починаючи з місяця, в якому була подана заява з необхідними документами. Вона продовжується на наступні 12 місяців на підставі заяви та довідок про місячні розміри.

Призначена допомога виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18-річного віку включно,

– йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Важливо! Строк призначення допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років визначається з урахуванням строку, зазначеного у медвисновку, і виплачується за повний місяць незалежно від дати закінчення строку дії висновку. Якщо протягом строку, на який призначено допомогу, дитині поновлено інвалідність, то виплата поновлюється з місяця її зупинення в межах строку призначення.

Допомога надається у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму:

для дітей до 6 років – 6 407,50 гривень; для дітей від 6 до 18 років – 7 990,00 гривень;

Водночас на дітей з інвалідністю 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

для дітей до 6 років – 8 970,50 гривень; для дітей від 6 до 18 років – 11 186,00 гривень.

Якщо на дитину виплачуються пенсія, держдопомога тощо, то розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5-3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, держдопомоги.

За яких умов виплата припиняється?

Виплата припиняється в за таких обставин:

звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника; працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку; усиновлення дитини, передача дитини батькам; досягнення дитиною 18-річного віку; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини; влаштування дитини на повне державне утримання.

У разі виникнення обставин, що можуть зумовити припинення виплати зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у справах дітей, виконавчий комітет сільської (селищної) ради або уповноважена особа, визначена виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, зобов’язані у десятиденний строк повідомити про це уповноважені органи, які виплачують допомогу,

– наголосили у ПФУ.

Зверніть увагу! Зокрема розмір допомоги на дітей перераховується в разі досягнення дитиною віку 6 років або встановлення нових розмірів прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Які пенсію отримують люди з інвалідністю, але без стажу?

В Україні пенсія по інвалідності призначається залежно від групи. Про це пише ПФУ.

Розмір виплат розраховується у відсотках від пенсії за віком. Однак особа повинна мати страховий стаж у розмірі від 1 до 15 років.

Деякі українці навіть за відсутності необхідного стажу можуть отримувати таку допомогу. Однак інші повинні звернутися до органів соціального захисту населення для призначення соціальної пенсії.

Що ще слід знати про соцдопомогу в Україні?