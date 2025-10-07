Що відомо про допомогу від уряду?
Особи можуть бути призначені ними внаслідок смерті або хвороби батьків, позбавлення їх батьківських прав, чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Грошова виплата призначається на дванадцять місяців, починаючи з місяця, в якому була подана заява з необхідними документами. Вона продовжується на наступні 12 місяців на підставі заяви та довідок про місячні розміри.
Призначена допомога виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18-річного віку включно,
– йдеться на сайті Пенсійного фонду.
Важливо! Строк призначення допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років визначається з урахуванням строку, зазначеного у медвисновку, і виплачується за повний місяць незалежно від дати закінчення строку дії висновку. Якщо протягом строку, на який призначено допомогу, дитині поновлено інвалідність, то виплата поновлюється з місяця її зупинення в межах строку призначення.
Допомога надається у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму:
- для дітей до 6 років – 6 407,50 гривень;
- для дітей від 6 до 18 років – 7 990,00 гривень;
Водночас на дітей з інвалідністю 3,5 розміру прожиткового мінімуму:
- для дітей до 6 років – 8 970,50 гривень;
- для дітей від 6 до 18 років – 11 186,00 гривень.
Якщо на дитину виплачуються пенсія, держдопомога тощо, то розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5-3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, держдопомоги.
За яких умов виплата припиняється?
Виплата припиняється в за таких обставин:
- звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;
- працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;
- усиновлення дитини, передача дитини батькам;
- досягнення дитиною 18-річного віку;
- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;
- влаштування дитини на повне державне утримання.
У разі виникнення обставин, що можуть зумовити припинення виплати зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у справах дітей, виконавчий комітет сільської (селищної) ради або уповноважена особа, визначена виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, зобов’язані у десятиденний строк повідомити про це уповноважені органи, які виплачують допомогу,
– наголосили у ПФУ.
Зверніть увагу! Зокрема розмір допомоги на дітей перераховується в разі досягнення дитиною віку 6 років або встановлення нових розмірів прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.
Які пенсію отримують люди з інвалідністю, але без стажу?
В Україні пенсія по інвалідності призначається залежно від групи. Про це пише ПФУ.
Розмір виплат розраховується у відсотках від пенсії за віком. Однак особа повинна мати страховий стаж у розмірі від 1 до 15 років.
Деякі українці навіть за відсутності необхідного стажу можуть отримувати таку допомогу. Однак інші повинні звернутися до органів соціального захисту населення для призначення соціальної пенсії.
Що ще слід знати про соцдопомогу в Україні?
Верховна Рада України розгляне законопроєкт про збільшення допомоги з безробіття. Зокрема максимальний розмір допомоги хочуть збільшити до 150% мінімального розміру заробітної плати. Станом на зараз мінімальний розмір допомоги з безробіття становить 1 500 гривень.
Також деякі українці можуть втратити соціальну допомогу. Йдеться про тих, хто не пройшов фізичну ідентифікацію до 1 жовтня. Якщо людина цього не зробила, то виплата буде припинена.