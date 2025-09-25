Хто має право на доплати на догляд?
Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю призначають відповідно до пункту 5 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, який був затверджений постановою Кабміну № 79 від 3 лютого 2021 року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
За цим документом, надбавку може отримати одинокий батько, який виховує неповнолітню дитину з інвалідністю.
Головні умови для отримання виплат:
- батько повинен фактично здійснювати догляд за дитиною віком до 18 років;
- догляд за дитиною має бути постійним, а не періодичним.
Важливо! Офіційний статус працевлаштування особи, що опікується дитиною, не має значення. Доплати на догляд за дитиною з інвалідністю призначають незалежно від того, працює опікун, навчається чи проходить службу.
Кого вважають одиноким батьком?
За даними ПФУ, одинокий батько – це чоловік, що не знаходиться у шлюбі з матір'ю його дитини. Однак він повинен мати офіційне підтвердження свого батьківства. Це визначають кількома способами:
- батьківство вказане у свідоцтві про народження дитини;
- статус визначається за рішенням суду.
Завдяки цій нормі, батьки-одинаки можуть отримати соціальну підтримку від держави для виховання дітей з особливими потребами. Додаткові кошти призначені для того, щоб забезпечити їх належним доглядом.
Допомога на дитину одиноким батькам: що потрібно знати?
Держава щомісяця виплачує допомогу одиноким батькам на кожну дитину. Допомога призначається дітям до 18 років, а якщо вони продовжують навчання, виплати можуть тривати до завершення навчального закладу, проте не довше ніж до досягнення 23-річного віку.
Право на таку допомогу мають кілька категорій громадян. Це, зокрема, одинока мати чи батько, які офіційно не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, ті, хто залишився з дітьми після смерті одного з подружжя, за умови, що вони не отримують пенсію або іншу державну допомогу.
Розмір виплат визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середнім місячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців.