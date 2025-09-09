Коли можуть скасувати виплати для багатодітної родини?

Однак існують ситуації, коли виплати припиняють, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Хто наразі вважається багатодітною родиною? Багатодітною є сім’я, коли після народження третьої дитини, якщо діти не досягли 18 років або навчаються до 23 років.

Зокрема для оформлення допомоги одному з батьків, який постійно проживає з дитиною, необхідно звернутися до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади, ЦНАПу чи сервісного центру ПФУ. Надати слід такі документи:

заява встановленої форми; документ, що посвідчує особу заявника; свідоцтво про народження всіх дітей; посвідчення батьків багатодітної сім’ї; посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з 6-річного віку).

Розмір такої допомоги становить 2 100 гривень на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років, і не залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Важливо! Однак допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, не призначається, якщо на дату звернення сім’я отримує базову соціальну допомогу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2025 № 371.

До того ж існує цілий ряд підстав для припинення допомоги:

позбавлення батьківських прав; нецільове використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав; влаштування дитини на повне державне утримання; перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі; смерть дитини або отримувача; втрата статусу багатодітної сім’ї; зарахування дитини до інтернату з цілодобовим перебуванням.

Зверніть увагу! Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати, зобов’язаний у 10-денний строк повідомити про це органи Пенсійного фонду України.

