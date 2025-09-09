Коли можуть скасувати виплати для багатодітної родини?
Однак існують ситуації, коли виплати припиняють, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Хто наразі вважається багатодітною родиною? Багатодітною є сім’я, коли після народження третьої дитини, якщо діти не досягли 18 років або навчаються до 23 років.
Зокрема для оформлення допомоги одному з батьків, який постійно проживає з дитиною, необхідно звернутися до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади, ЦНАПу чи сервісного центру ПФУ. Надати слід такі документи:
- заява встановленої форми;
- документ, що посвідчує особу заявника;
- свідоцтво про народження всіх дітей;
- посвідчення батьків багатодітної сім’ї;
- посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з 6-річного віку).
Розмір такої допомоги становить 2 100 гривень на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років, і не залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Важливо! Однак допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, не призначається, якщо на дату звернення сім’я отримує базову соціальну допомогу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2025 № 371.
До того ж існує цілий ряд підстав для припинення допомоги:
- позбавлення батьківських прав;
- нецільове використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та
- виховання дитини;
- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав;
- влаштування дитини на повне державне утримання;
- перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі;
- смерть дитини або отримувача;
- втрата статусу багатодітної сім’ї;
- зарахування дитини до інтернату з цілодобовим перебуванням.
Зверніть увагу! Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати, зобов’язаний у 10-денний строк повідомити про це органи Пенсійного фонду України.
Яку ще допомогу можуть отримати родини з дітьми?
Витрати на догляд за дітьми можуть частково покриватися державою. Компенсувати її можуть батькам та опікунам дітей віком до 6 років, ВПО та родинам, що живуть у регіонах, де через війну садочки не працюють.
Також можна отримати допомогу від уряду – "Пакунок школяра". Вона надається всім першокласникам незалежно від матеріального стану сім'ї.