Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар очільниці села Серебрія Могилів-Подільської громади Наталії Тодорчук для Укрінформу.

Що відомо про маму хлопчика, який помер від голоду?

10-річного хлопчика, який довго нічого не їв і не вижив у таких умовах, народила жінка з інвалідністю, яка не здатна була його доглядати. Після смерті своїх батьків мати, яка "не здатна жити в соціумі з дитиною", зосталася сама.

За словами Наталії Тодорчук, жителька села втратила батьків, які їй в усьому допомагали. Бабуся хлопчика довго доглядала онука і доньку. Тоді з дитиною все було добре. Однак жінка померла у травні. Мати хлопчика самостійно не вміє вести господарство, розпоряджатися правильно коштами й виховувати сина. Через це вона недогледіла дитину й хлопчик помер.

Староста села поділилася, що матір часто заслуховували на комісіях соціальних служб, однак дитину в неї не забирали.

Я не можу судити про роботу відповідних служб, тому що не була на їхніх засіданнях і не знаю, які рекомендації вони надавали. З нашого боку, що могли – те робили. Я знаю, що наш сімейний лікар часто відвідував її, поки його не мобілізували,

– сказала Наталія Тодорчук.

Також до жінки приїжджали лаборанти та брали кров на аналізи. Також вона лежала з дитиною в лікарні у Вінниці. Відомо, що хлопчик також мав інвалідність і часто хворів. Він погано ходив та від травня не був у школі. Управління праці дало жінці візок, щоб вона водила сина на навчання, однак мати цього не робила.

Варто зазначити. що поганих звичок у мами загиблого хлопчика не було. Ймовірно, через своє здоров'я вона просто не змогла нормально виховувати дитину.

Як відреагували правоохоронці на загибель 10-річної дитини від голоду?