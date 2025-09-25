Кто имеет право на доплаты по уходу?

Надбавку на уход за ребенком с инвалидностью назначают в соответствии с пунктом 5 Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, который был утвержден постановлением Кабмина № 79 от 3 февраля 2021 года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

По этому документу, надбавку может получить одинокий отец, который воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Главные условия для получения выплат:

отец должен фактически осуществлять уход за ребенком в возрасте до 18 лет;

уход за ребенком должен быть постоянным, а не периодическим.

Важно! Официальный статус трудоустройства лица, что занимается ребенком, не имеет значения. Доплаты по уходу за ребенком с инвалидностью назначают независимо от того, работает опекун, учится или проходит службу.

Кого считают одиноким отцом?

По данным ПФУ, одинокий отец – это мужчина, не находящийся в браке с матерью его ребенка. Однако он должен иметь официальное подтверждение своего отцовства. Это определяют несколькими способами:

отцовство указано в свидетельстве о рождении ребенка;

статус определяется по решению суда.

Благодаря этой норме, родители-одиночки могут получить социальную поддержку от государства для воспитания детей с особыми потребностями. Дополнительные средства предназначены для того, чтобы обеспечить их надлежащим уходом.

