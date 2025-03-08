Кто может получить надбавку на уход ребенка с инвалидностью
Надбавка на уход и воспитание ребенка с инвалидностью до 18 лет назначается одиноким матерям и отцам. При этом ее получение не зависит от факта их актуального места работы, обучения или службы, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".
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Дополнительно на такую надбавку могут претендовать неработающие опекун, попечитель, усыновитель или один из неработающих родителей при условии фактического ухода за ребенком с инвалидностью. Также эти лица не должны проходить службу, не занимают выборных должностей и не учатся (заочная форма является исключением).
Надбавка также может быть предоставлена лицам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, или находятся в отпуске по беременности и родам, отпуске без сохранения заработной платы.
Социальную помощь могут получить и те люди, которые находятся с ребенком с инвалидностью постоянно на домашнем уходе. Однако этот факт необходимо зафиксировать с помощью специальной справки.
Размер надбавок на уход
Определить размер пособия по уходу можно опираясь группу инвалидности и возраст ребенка.
Подгруппа А:
- дети в возрасте от 6 лет: надбавка составляет до 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста и равна 5 126 гривен,
- дети в возрасте от 6 до 18 лет: надбавка составляет 200% прожиточного минимума и составляет 6 392 гривны.
Для других категорий детей с инвалидностью такая надбавка составляет 50% прожиточного минимума:
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 281,50 гривны,
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1 598 гривен.