Хто може отримати надбавку на догляд дитини з інвалідністю

Надбавка на догляд та виховання дитини з інвалідністю до 18 років призначається одиноким матерям та батькам. При цьому її отримання не залежить від факту їх актуального місця роботи, навчання чи служби, передає 24 Канал із посиланням на портал "Дія".

Читайте також У березні українцям призначать нові виплати до 7 100 гривень

Додатково на таку надбавку можуть претендувати непрацюючі опікун, піклувальник, усиновитель або ж один із непрацюючих батьків при умові фактичного догляду за дитиною з інвалідністю. Також ці особи не мають проходити службу, не займають виборних посад та не навчаються (заочна форма є виключенням).

Надбавка також може бути надана особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці без збереження заробітної плати.

Соціальну допомогу можуть отримати і ті люди, які перебують з дитиною з інвалідністю постійно на домашньому догляді. Однак цей факт необхідно зафіксувати за допомогою спеціальної довідки.

Розмір надбавок на догляд

Визначити розмір допомоги на догляд можна опираючись групу інвалідності та вік дитини.

Підгрупа А:

діти віком від 6 років: надбавка становить до 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку та дорівнює 5 126 гривень,

діти віком від 6 до 18 років: надбавка становить 200% прожиткового мінімуму та складає 6 392 гривні.

Для інших категорій дітей з інвалідністю така надбавка становить 50% прожиткового мінімуму: