Что известно о помощи от правительства?

Лица могут быть назначены ими вследствие смерти или болезни родителей, лишения их родительских прав, или по другим причинам остались без родительской опеки и получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Денежная выплата назначается на двенадцать месяцев, начиная с месяца, в котором было подано заявление с необходимыми документами. Она продлевается на следующие 12 месяцев на основании заявления и справок о месячных размерах.

Назначенная помощь выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 18-летнего возраста включительно,

– говорится на сайте Пенсионного фонда.

Важно! Срок назначения помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет определяется с учетом срока, указанного в медзаключении, и выплачивается за полный месяц независимо от даты окончания срока действия заключения. Если в течение срока, на который назначена помощь, ребенку возобновлена инвалидность, то выплата возобновляется с месяца ее остановки в пределах срока назначения.

Помощь предоставляется в размере 2,5 прожиточного минимума:

для детей до 6 лет – 6 407,50 гривен; для детей от 6 до 18 лет – 7 990,00 гривен;

В то же время на детей с инвалидностью 3,5 размера прожиточного минимума:

для детей до 6 лет – 8 970,50 гривен; для детей от 6 до 18 лет – 11 186,00 гривен.

Если на ребенка выплачиваются пенсия, госпомощь и т.д., то размер пособия на ребенка, над которым установлена опека или попечительство, определяется как разница между 2,5-3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и размером назначенных пенсии, госпомощи.

При каких условиях выплата прекращается?

Выплата прекращается при следующих обстоятельствах:

освобождение от исполнения обязанностей опекуна или попечителя; трудоустройство или вступление в брак ребенком до достижения им 18-летнего возраста; усыновление ребенка, передача ребенка родителям; достижение ребенком 18-летнего возраста; предоставление несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности, если она записана матерью или отцом ребенка; устройство ребенка на полное государственное содержание.

В случае возникновения обстоятельств, которые могут обусловить прекращение выплаты указанной помощи, ее получатели, служба по делам детей, исполнительный комитет сельского (поселкового) совета или уполномоченное лицо, определена исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета, обязаны в десятидневный срок сообщить об этом уполномоченные органы, которые выплачивают помощь,

– отметили в ПФУ.

Обратите внимание! В частности размер пособия на детей пересчитывается в случае достижения ребенком возраста 6 лет или установления новых размеров прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Какие пенсию получают люди с инвалидностью, но без стажа?

В Украине пенсия по инвалидности назначается в зависимости от группы. Об этом пишет ПФУ.

Размер выплат рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту. Однако лицо должно иметь страховой стаж в размере от 1 до 15 лет.

Некоторые украинцы даже при отсутствии необходимого стажа могут получать такую помощь. Однако другие должны обратиться в органы социальной защиты населения для назначения социальной пенсии.

