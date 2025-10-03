Как предлагают изменить пособие по безработице?

Помощь по безработице предлагают увеличить на около 50%, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

Смотрите также Украинцы смогут получить 1 500 гривен: кому предусмотрена помощь от государства

Законопроект предусматривает следующие изменения:

  • увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 000 гривен;
  • продление срока выплат до 180 дней.
  • восстановление полномочий правления Фонда социального страхования по формированию годового бюджета.

Таким образом, максимальный размер пособия по безработице хотят увеличить до 150% минимального размера заработной платы.

В пояснительной записке отмечается, что такая инициатива должна усилить социальную защиту безработных и сделать выплаты более справедливыми для тех, кто раньше получал высокие зарплаты и платил большие страховые взносы.

В записке также отмечается, что за последние два года из бюджета Фонда было изъято 15 миллиардов гривен, а доля средств, направленных непосредственно на пособие по безработице, оставалась мизерной. В частности, в 2024 году на эти выплаты ушло лишь 7,6% доходов Фонда, тогда как на 2025 год заложено 28%.

Какой размер выплат по безработице в Украине сейчас?

Выплату по безработице могут получать люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источника существования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

Минимальный размер пособия по безработице в 2025 году составляет 1 500 гривен. Такую сумму могут получить люди до 35 лет, которые вообще не имеют страхового стажа. Кроме того, минимальную помощь получают граждане, которых уволили с работы за:

  • систематическое невыполнение профессиональных обязанностей без уважительных причин;
  • прогулы;
  • кражи по месту работы;
  • некоторые другие нарушения трудового законодательства.

Для лиц, которые имеют минимальный страховой стаж, – эта выплата уже более, как в два раза выше – 3 600 гривен. Размер пособия по безработице для людей, с учетом страхового стажа, формируется из двух составляющих: их средней заработной платы и страхового стажа. Эти суммы высчитываются следующим образом:

  • до 3 лет – 50%;
  • от 3 до 6 лет – 55%;
  • от 6 до 12 лет – 60%;
  • от 12 до 18 лет – 65%;
  • от 18 до 24 лет – 70%;
  • от 24 до 30 лет – 75%;
  • свыше 30 лет – 80%.

Однако, максимальный размер выплат не превышает 8 000 гривен в месяц, по состоянию на 1 января 2025 года.

Что известно о безработице в Украине?

  • Экономические настроения украинцев изменились. Индекс потребительских настроений украинцев в июне 2025 уменьшился на 3,6 пункта до 75,7 пункта. Выросли ожидания безработицы на 7,5 пункта (до 128,5) и девальвационные ожидания на 6,7 пункта (до 146,1).

  • В июне уровень бедности в Украине вырос до более 25%. В то же время, инфляция превысила прогноз НБУ, достигнув 15,9% год к году. В то же время, пока уровень бедности в Украине остается стабильно на относительно устойчивом, то уровень безработицы за последние годы взял тренд на уменьшение.

  • Пенсионеры не могут получить пособие по безработице, поскольку статус безработного доступен только трудоспособным гражданам до пенсионного возраста. Лица с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста, могут регистрироваться как безработные и получать соответствующие услуги.