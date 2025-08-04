Что известно об экономических настроениях украинцев?

В то же время это ухудшение является незначительным, передает 24 Канал со ссылкой на Info Sapiens.

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По данным исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине" в июне 2025 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 3,6 пункта. Теперь он составляет 75,7 пункта.

В частности среди составляющих индикатора наблюдается незначительное снижение всех показателей,

– говорится в исследовании.

В июне текущего года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 75,7 пункта. Это на 3,6 пункта ниже показателя мая.

Индекс текущего положения (ИПС) снизился и составляет 57,2 пункта, что на 3,1 пункта ниже уровня этого показателя в мае. Составляющие этого индекса пока претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения (х1) уменьшился на 2,7 пункта и составляет 52,1 пункта;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) снизился на 3,6 пункта и составляет 62,2 пункта;

В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) в июне снизился на 3,9 пункта и составляет 88,1 пункта. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 88,5 пункта, что на 2 пункта ниже уровня этого показателя в апреле; индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) снизился на 3,2 пункта и составляет 75,2 пункта; индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) снизился на 6,4 пункта по сравнению с прошлым месяцем и составляет 100,6 пункта.

Кроме того, в июне вырос показатель индекса ожидаемой динамики безработицы. Он увеличился на 7,5 пунктов и составляет 128,5 пунктов.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,1 пункта и составляет 182 пунктов. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 пункта и составляет 146,1 пункта.

В июне 2025 наблюдаем определенное ухудшение в потребительских настроениях украинцев. Незначительное ухудшение происходит по всем показателям: население несколько более негативно оценивает, как текущее положение, так и имеет более негативные экономические ожидания,

– сообщили аналитики.

Важно! Население Украины несколько больше опасается роста уровня безработицы и девальвации валюты.