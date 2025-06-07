Есть ли пособие по безработице для пенсионеров

Граждане, которые уже получают пенсию по возрасту, не могут стать на учет в Центре занятости и получать выплаты по безработице, передает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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В Центре занятости отмечают, что статус безработного могут получить только трудоспособные граждане до наступления пенсионного возраста, которые не имеют работы и готовы работать. Впрочем, граждане пенсионного возраста могут обращаться в службу занятости, чтобы получить консультации, узнать об имеющихся вакансиях или получить разъяснения по трудовому законодательству.

Могут ли люди с инвалидностью зарегистрироваться в Центре занятости Люди с инвалидностью, которые еще не достигли пенсионного возраста. Они имеют право стать на учет как безработные и получать соответствующие услуги.

Кто может выйти на пенсию досрочно

Также с 30 апреля 2022 года в Украине действует норма, позволяющая досрочно оформить пенсию. Это касается лиц, которые потеряли работу за 12 – 18 месяцев до достижения пенсионного возраста из-за сокращения или закрытия предприятия.

Если после регистрации в центре занятости они не смогли найти подходящую работу и имеют достаточный страховой стаж, им могут назначить пенсию раньше.