Як пропонують змінити допомогу по безробіттю?
Допомогу по безробіттю пропонують збільшити на близько 50%, повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.
Дивіться також Українці зможуть отримати 1 500 гривень: кому передбачена допомога від держави
Законопроєкт передбачає такі зміни:
- збільшення максимального розміру допомоги по безробіттю до 12 000 гривень;
- подовження терміну виплат до 180 днів.
- відновлення повноважень правління Фонду соціального страхування щодо формування річного бюджету.
Таким чином, максимальний розмір допомоги по безробіттю хочуть збільшити до 150% мінімального розміру заробітної плати.
У пояснювальній записці зазначається, що така ініціатива має посилити соціальний захист безробітних та зробити виплати більш справедливими для тих, хто раніше отримував вищі зарплати й сплачував більші страхові внески.
У записці також наголошується, що за останні два роки з бюджету Фонду було вилучено 15 мільярдів гривень, а частка коштів, спрямованих безпосередньо на допомогу по безробіттю, лишалася мізерною. Зокрема, у 2024 році на ці виплати пішло лише 7,6% доходів Фонду, тоді як на 2025 рік закладено 28%.
Який розмір виплат по безробіттю в Україні зараз?
Виплату по безробіттю можуть отримувати люди віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших доходів як джерела існування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2025 році складає 1 500 гривень. Таку суму можуть отримати люди до 35 років, які взагалі не мають страхового стажу. Окрім того, мінімальну допомогу отримують громадяни, яких звільнили з роботи за:
- систематичне невиконання професійних обов’язків без поважних причин;
- прогули;
- крадіжки за місцем роботи;
- деякі інші порушення трудового законодавства.
Для осіб, які мають мінімальний страховий стаж, – ця виплата вже більш, як у два рази вища – 3 600 гривень. Розмір допомоги по безробіттю для людей, з урахуванням страхового стажу, формується із двох складових: їх середньої заробітної плати та страхового стажу. Ці суми вираховуються наступним чином:
- до 3 років – 50%;
- від 3 до 6 років – 55%;
- від 6 до 12 років – 60%;
- від 12 до 18 років – 65%;
- від 18 до 24 років – 70%;
- від 24 до 30 років – 75%;
- понад 30 років – 80%.
Проте, максимальний розмір виплат не перевищує 8 000 гривень у місяць, станом на 1 січня 2025 року.
Що відомо про безробіття в Україні?
Економічні настрої українців змінились. Індекс споживчих настроїв українців у червні 2025 року зменшився на 3,6 пункту до 75,7 пункту. Зросли очікування безробіття на 7,5 пунктів (до 128,5) та девальваційні очікування на 6,7 пункту (до 146,1).
У червні рівень бідності в Україні зріс до понад 25%. Водночас інфляція перевищила прогноз НБУ, досягнувши 15,9% рік до року. Водночас поки рівень бідності в Україні залишається стабільно на відносно сталим, то рівень безробіття за останні роки взяв тренд на зменшення.
Пенсіонери не можуть отримати допомогу з безробіття, оскільки статус безробітного доступний лише працездатним громадянам до пенсійного віку. Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, можуть реєструватися як безробітні та отримувати відповідні послуги.