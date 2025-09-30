Що відомо про виплати?

Однак йдеться тільки про ветеранів, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Гроші вони можуть отримати на спорт. Зокрема кошти пропонують витратити на такі речі:

тренажерний зал; басейн; спортивні секції.

Спорт для ветеранів – це про енергію, силу та внутрішній спокій. Відкривайте Дія.Картку зараз і з 1 жовтня отримуйте 1 500 гривень за програмою Ветеранський спорт – на тренажерний зал, басейн чи спортивні секції,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Дія.Картка – це єдина мультирахункова картка "на всі випадки життя". Крім рахунку для коштів Ветеранського спорту та інших виплат від держави, це ще й гаманець для особистих заощаджень із можливістю змішаної оплати.

Наприклад, ваші заняття коштують 2 000 гривень, а в програмі 1 500. Тоді 500 гривень автоматично додаються з особистого балансу,

– пояснили українцям у Дії.

Зверніть увагу! Якщо особа вже отримувала кошти програми в минулому кварталі, то нові вже надійдуть на наявний рахунок.

Що відомо про Дія.Картку?

Уряд затвердив Дія.Картку 30 липня поточного року. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з її слів, запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки.

Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів,

– написала Свириденко.

Зауважте! Українці можуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігації, допомоги по безробіттю, підтримки ВПО тощо.

