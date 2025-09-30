Что известно о выплатах?

Однако речь идет только о ветеранах, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Деньги они могут получить на спорт. В частности, средства предлагают потратить на такие вещи:

тренажерный зал; бассейн; спортивные секции.

Спорт для ветеранов – это об энергии, силу и внутреннее спокойствие. Открывайте Дія.Карту сейчас и с 1 октября получайте 1 500 гривен по программе Ветеранский спорт – на тренажерный зал, бассейн или спортивные секции,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что Дія.Картка – это единственная мультисчетная карта "на все случаи жизни". Кроме счета для средств Ветеранского спорта и других выплат от государства, это еще и кошелек для личных сбережений с возможностью смешанной оплаты.

Например, ваши занятия стоят 2 000 гривен, а в программе 1 500. Тогда 500 гривен автоматически добавляются с личного баланса,

– объяснили украинцам в Дії.

Обратите внимание! Если лицо уже получало средства программы в прошлом квартале, то новые уже поступят на имеющийся счет.

Что известно о Дія.Карточку?

Правительство утвердило Дія.Карту 30 июля текущего года. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Согласно ее словам, введение Дія.Карты позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки.

Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств,

– написала Свириденко.

Обратите внимание! Украинцы могут получать выплаты на Дію.Карту военных облигации, помощи по безработице, поддержки ВПО и тому подобное.

Какова базовая социальная помощь?