Эксперты в блоге Martha Stewart отмечают: не все винтажные вещи одинаково безопасны для повторного использования. И хотя старые предметы часто имеют особый шарм, некоторые из них способны создать гораздо больше хлопот, чем пользы.

Какие вещи лучше не покупать на секонд-хендах и почему?

Старые лампы могут быть опасными

Одной из самых рискованных покупок дизайнеры называют винтажные лампы со старой проводкой. В комиссионных магазинах часто можно найти красивые торшеры, настольные лампы или бра, которые выглядят очень атмосферно, но электрика внутри может быть изношенной или даже аварийной.

Эксперты советуют в таких случаях обязательно менять проводку перед использованием или использовать LED-лампы на батарейках. Иначе старая лампа может стать не декором, а источником короткого замыкания или пожара.

Декоративные подушки – скрытая опасность

Мягкий текстиль также входит в список вещей, которые дизайнеры советуют покупать только новыми. Особенно это касается декоративных подушек. Причина проста: внутри могут накапливаться пылевые клещи, бактерии, грибок или даже насекомые.

И хотя внешне подушка может выглядеть идеально чистой, полностью продезинфицировать старый наполнитель практически невозможно. Специалисты говорят, что во многих случаях профессиональная чистка будет стоить дороже, чем новая качественная подушка.



Коврики для ванной накапливают грибок и бактерии

Еще одна категория риска – вещи, которые постоянно контактируют с влагой. The Spruce пишет, что старые коврики для ванной, шторки для душа или текстиль из сырых помещений могут годами накапливать плесень и бактерии. Даже после стирки такие вещи не всегда становятся полностью безопасными. Именно поэтому дизайнеры советуют выбирать новые аксессуары для ванной комнаты, особенно если речь идет о текстиле.



Старые шторы – не такая выгодная экономия

На первый взгляд, винтажные шторы могут показаться отличной находкой. Но на практике они часто оказываются проблемными из-за:

выгоревшей ткани;

нестандартных размеров;

старой фурнитуры;

изношенных краев ткани.

Дизайнеры советуют оставлять разве что красивые карнизы или декоративные элементы, а сам текстиль покупать новый – уже под конкретные размеры окон.



Что обязательно купить в секонд-хенде для дома?

Ранее мы писали, что именно в секонд-хендах и винтажных магазинах часто можно найти вещи, которые добавляют интерьеру характера и делают его менее "магазинным". Дизайнеры особенно советуют обращать внимание на винтажные вазы, стеклянную посуду, декоративные тарелки, картины, рамки, цветочные горшки и различные органайзеры для хранения.

Именно такие предметы помогают создать ощущение "живого" интерьера, где есть индивидуальность, а не только мебель из массмаркета. Особенно популярными сейчас стали:

керамические вазы ручной работы;

деревянные шкатулки;

латунный декор;

старые зеркала;

плетеные корзины;

книги с красивыми обложками.

Дизайнеры объясняют: именно мелкие декоративные детали часто делают квартиру визуально дороже и уютнее без больших затрат на ремонт.

