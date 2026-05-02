Что стоит приобрести на секонде?

Лампы с историей

Винтажные лампы – одна из самых выгодных покупок в секонд-хенде. Там можно найти различные стили – от классики до модерна. Такие вещи часто имеют лучшее качество материалов и изготовления. Есть нюанс: старые лампы могут потребовать замены проводки.

Вазы и декор

В комиссионках большой выбор ваз – стеклянных, керамических, хрустальных. Это простой способ добавить интерьеру индивидуальности без значительных затрат.



На секондах можно найти много винтажных предметов интерьера / Фото Pexels

Стеклянная посуда

Бокалы, чаши или графины легко собрать в комплект, даже если они из разных магазинов. Визуально такие наборы выглядят целостно, но стоят значительно дешевле.

Картины и искусство

Магазины подержанных вещей – это шанс найти оригинальные работы, которые добавляют интерьеру глубины. Иногда попадаются и ценные находки. Например, истории о покупке недорогих картин, которые впоследствии оценивают в тысячи долларов, регулярно появляются в СМИ. Однако каждый такой случай требует экспертной проверки.



Винтажные картины прекрасно дополнят интерьер / Фото Pexels

Цветочные горшки

Старые горшки помогают создать стильное пространство для растений. Если нет дренажного отверстия – его можно сделать самостоятельно.

Органайзеры и емкости

В секонд-хендах легко найти уникальные вещи для хранения – банки, подносы, коробки. Они добавляют интерьеру индивидуального стиля.

На что обращать внимание при покупке в секонд-хенде?

Издание The Spruce советует обращать внимание на несколько моментов перед тем, как приобрести вещь. Прежде всего стоит внимательно оценить общее состояние вещи. Обратите внимание, нет ли пятен, дыр или потертостей, проверьте, исправно ли работают застежки, пуговицы и молнии.

Если речь идет о посуде или предметах декора, осмотрите их на наличие трещин или сколов. Если дефекты все же есть, важно понять, можно ли их легко устранить без значительных затрат. Не менее важным является запах вещи. Неприятный или резкий запах может свидетельствовать о том, что ее долго хранили во влажной среде, или даже о наличии плесени. Кроме того, некоторые материалы впитывают запахи настолько сильно, что от них сложно избавиться даже после стирки или чистки.

