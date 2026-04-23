Как отмечают дизайнеры в комментарии для Country Living, этот год пройдет под знаком "тихого возрождения" ретро-эстетики.
Специалисты советуют не спешить избавляться от старых семейных вещей – многие из них могут стать трендовыми акцентами современного интерьера.
Какие элементы интерьера наших бабушек снова в моде?
- Покрывала с воланами
Популярные в 1980 – 1990 годах покрывала для кровати с воланами снова в тренде. Они добавляют интерьеру уюта, текстуры и многослойности. Кроме декоративной функции, такие элементы помогают скрыть вещи под кроватью, не создавая ощущение беспорядка.
- Позолоченные рамы
Картины в массивных позолоченных рамах переживают переосмысление. Дизайнеры советуют сочетать их с современным искусством или создавать эклектичные галерейные стены – так классика выглядит свежо и актуально.
Позолоченные рамки снова в тренде / Фото Unsplash
- Темное дерево
Мебель и декор из темных пород дерева возвращаются в интерьеры, добавляя глубины и элегантности. Особенно ценится винтаж – он привносит характер и индивидуальность в пространство.
- Одеяла с заплатками
Patchwork-текстиль выходит за пределы традиционного использования. Одеяла можно не только стелить на кровать, но и использовать как настенный декор или даже как акцентное изголовье.
Одеяла с заплатками добавляют уюта / Фото Unsplash
Real Simple также отмечает, что нередко бабушкин интерьер ассоциируется с цветочными принтами и рюшами. Сейчас дизайнеры смело добавляют в интерьер фестончатые края и вышитые элементы. Они могут быть на скатертях, постельном белье или декоративных подушках. Казалось бы, незначительный элемент, но существенно добавляет винтажного шарма пространству.
Какие оттенки возвращаются в интерьеры в 2026 году?
Ранее мы писали, что в 2026 году дизайнеры все чаще обращаются к цветам из прошлого – теплым, глубоким и "живым". После нескольких лет доминирования нейтрального минимализма интерьеры снова наполняются характером, а палитра становится более смелой и эмоциональной. Среди них:
- Авокадо. Этот приглушенный зеленый оттенок был культовым в 70-х, а теперь возвращается в современной интерпретации. Он прекрасно сочетается с деревом, латунью и натуральными текстурами.
- Сиреневый. Сиреневый добавляет пространству легкости и свежести. Это идеальный вариант для спален или зон отдыха.
- Терракотовый. Этот "земляной" оттенок создает ощущение уюта и стабильности. Он идеально подходит для акцентных стен, диванов или декоративных элементов. Часто используется вместе с бежевыми и песчаными цветами.
- Магнолия. Это теплый светлый оттенок, который заменяет холодный белый. Он делает интерьер более "живым" и мягким, сохраняя ощущение пространства. Часто используется как базовый цвет для стен.