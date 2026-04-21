Эксперты Livingetc прогнозируют, что уже в ближайшие годы большинство новых ванных комнат будут оформлять с использованием бесшовных покрытий.

Причина – не только эстетика, но и практичность: такие материалы выглядят дороже, проще в уходе и лучше выдерживают влажную среду.

Почему плитка теряет популярность?

Основной слабой стороной плитки остаются швы. Именно они со временем создают больше всего проблем:

накапливают грязь и влагу,

темнеют или покрываются грибком,

визуально "разбивают" пространство.

В современных интерьерах, где доминируют минимализм и целостность, это уже считается существенным недостатком.

Какой материал набирает популярность?

Как пишет Bathco, одним из главных трендов стал микробетон (микроцемент) – бесшовное покрытие, которое создает эффект монолитной поверхности. Благодаря этому стены выглядят так, будто выполнены из единого материала. Его основные преимущества:

полное отсутствие швов,

высокая влагостойкость,

современный премиальный вид,

более простой монтаж.

Современные микробетоны обрабатываются гидрофобными средствами, благодаря чему не боятся влаги и не трескаются, а для ухода достаточно обычной очистки без агрессивной химии.



Что еще выбирают вместо плитки?

Кроме микробетона, украинцы все чаще обращают внимание и на другие современные материалы:

Декоративная штукатурка

Создает эффект глубины и текстуры, может имитировать камень или бетон. После специального покрытия становится полностью влагостойким.

Венецианская штукатурка

Идеальное решение для тех, кто хочет получить "эффект мрамора" без дорогих плит. Выглядит премиально и добавляет интерьеру статусности.

Комбинации с деревом и металлом

Сочетание светлого дерева с бетоном или штукатуркой добавляет тепла даже сдержанным интерьерам и остается одним из самых модных трендов.

Минеральные покрытия

"Дышащие" материалы помогают бороться с конденсатом и улучшают микроклимат в помещении.

Хотя новые решения обычно дороже классической плитки на старте, в долгосрочной перспективе они могут быть выгоднее:

не требуют обновления швов,

снижают риск появления грибка,

легче в уходе.

