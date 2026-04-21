Эксперты Livingetc прогнозируют, что уже в ближайшие годы большинство новых ванных комнат будут оформлять с использованием бесшовных покрытий.
Смотрите также Все больше людей против: что не так с натяжными потолками и почему они исчезают из квартир
Причина – не только эстетика, но и практичность: такие материалы выглядят дороже, проще в уходе и лучше выдерживают влажную среду.
Почему плитка теряет популярность?
Основной слабой стороной плитки остаются швы. Именно они со временем создают больше всего проблем:
- накапливают грязь и влагу,
- темнеют или покрываются грибком,
- визуально "разбивают" пространство.
В современных интерьерах, где доминируют минимализм и целостность, это уже считается существенным недостатком.
Какой материал набирает популярность?
Как пишет Bathco, одним из главных трендов стал микробетон (микроцемент) – бесшовное покрытие, которое создает эффект монолитной поверхности. Благодаря этому стены выглядят так, будто выполнены из единого материала. Его основные преимущества:
- полное отсутствие швов,
- высокая влагостойкость,
- современный премиальный вид,
- более простой монтаж.
Современные микробетоны обрабатываются гидрофобными средствами, благодаря чему не боятся влаги и не трескаются, а для ухода достаточно обычной очистки без агрессивной химии.
Микробетон – новый тренд / Фото Pinterest
Что еще выбирают вместо плитки?
Кроме микробетона, украинцы все чаще обращают внимание и на другие современные материалы:
- Декоративная штукатурка
Создает эффект глубины и текстуры, может имитировать камень или бетон. После специального покрытия становится полностью влагостойким.
- Венецианская штукатурка
Идеальное решение для тех, кто хочет получить "эффект мрамора" без дорогих плит. Выглядит премиально и добавляет интерьеру статусности.
- Комбинации с деревом и металлом
Сочетание светлого дерева с бетоном или штукатуркой добавляет тепла даже сдержанным интерьерам и остается одним из самых модных трендов.
- Минеральные покрытия
"Дышащие" материалы помогают бороться с конденсатом и улучшают микроклимат в помещении.
Хотя новые решения обычно дороже классической плитки на старте, в долгосрочной перспективе они могут быть выгоднее:
- не требуют обновления швов,
- снижают риск появления грибка,
- легче в уходе.
Ранее мы писали, что сейчас все больше людей отказываются от ламината. Он уступает винилу из-за чувствительности к влаге и механическим повреждениям, тогда как винил более стойкий и практичный.