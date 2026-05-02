Більше про те, що варто купувати в секонд-хенді, розповіли у блозі Martha Stewart.

Що варто придбати на секонді?

Лампи з історією

Вінтажні лампи – одна з найвигідніших покупок у секонд-хенді. Там можна знайти різні стилі – від класики до модерну. Такі речі часто мають кращу якість матеріалів і виготовлення. Є нюанс: старі лампи можуть потребувати заміни проводки.

Вази та декор

У комісійках великий вибір ваз – скляних, керамічних, кришталевих. Це простий спосіб додати інтер'єру індивідуальності без значних витрат.



На секондах можна знайти багато вінтажних предметів інтер'єру / Фото Pexels

Скляний посуд

Келихи, чаші або графіни легко зібрати у комплект, навіть якщо вони з різних магазинів. Візуально такі набори виглядають цілісно, але коштують значно дешевше.

Картини та мистецтво

Магазини вживаних речей – це шанс знайти оригінальні роботи, які додають інтер'єру глибини. Іноді трапляються й цінні знахідки. Наприклад, історії про купівлю недорогих картин, які згодом оцінюють у тисячі доларів, регулярно з'являються у ЗМІ. Однак кожен такий випадок потребує експертної перевірки.



Вінтажні картини чудово доповнять інтер'єр / Фото Pexels

Квіткові горщики

Старі горщики допомагають створити стильний простір для рослин. Якщо немає дренажного отвору – його можна зробити самостійно.

Органайзери та ємності

У секонд-хендах легко знайти унікальні речі для зберігання – банки, підноси, коробки. Вони додають інтер'єру індивідуального стилю.

На що звертати увагу при покупці в секонд-хенді?

Видання The Spruce радить звертати увагу на декілька моментів перед тим, як придбати річ. Передусім варто уважно оцінити загальний стан речі. Зверніть увагу, чи немає плям, дірок або потертостей, перевірте, чи справно працюють застібки, ґудзики та блискавки.

Якщо йдеться про посуд або предмети декору, огляньте їх на наявність тріщин чи сколів. Якщо дефекти все ж є, важливо зрозуміти, чи їх можна легко усунути без значних витрат. Не менш важливим є запах речі. Неприємний або різкий запах може свідчити про те, що її довго зберігали у вологому середовищі, або навіть про наявність плісняви. Крім того, деякі матеріали вбирають запахи настільки сильно, що їх складно позбутися навіть після прання чи чистки.

