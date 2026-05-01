Как пишет Hunker, двери не должны привлекать внимание, но именно они часто формируют ощущение дорогого или, наоборот, дешевого пространства.

Неудачный оттенок может визуально снизить уровень даже качественного ремонта.

Какие цвета не стоит выбирать?

Грязно-белый с желтым подтоном

Белый цвет остается классикой, но только при условии правильного оттенка. Самая распространенная ошибка – выбор дверей с кремовым или желтоватым подтоном. Со временем или под воздействием света такие двери могут еще больше "теплеть", из-за чего выглядят устаревшими. Особенно это заметно на фоне чистых белых стен, где разница в оттенках сразу бросается в глаза.

Дизайнеры советуют выбирать матовый чистый белый без примесей теплых тонов – он дольше сохраняет ощущение свежести и более дорогого вида.



Белый цвет остается классикой, но только если выбрать правильный оттенок / Фото Pinterest

Дешевый "древесный" коричневый

Еще одна типичная ошибка – двери "под дерево" из бюджетных материалов. На первый взгляд они могут выглядеть как натуральное дерево, но искусственный рисунок и неестественный блеск быстро выдают их происхождение. Такие оттенки часто выглядят устарело и создают впечатление упрощенного ремонта. В современных интерьерах они могут "выбиваться" из общей стилистики. Специалисты советуют выбирать натуральный шпон или сложные древесные оттенки без выраженной имитации текстуры.



Не все двери "под дерево" выглядят хорошо / Фото Pinterest

Темные двери в маленьких пространствах

Графитовые, антрацитовые или темно-коричневые двери могут выглядеть эффектно, но только в просторных и хорошо освещенных интерьерах. В маленьких коридорах или квартирах с ограниченным светом они часто создают ощущение замкнутого пространства. Из-за этого помещение выглядит визуально меньше и тяжелее. Дизайнеры подчеркивают: темные оттенки нуждаются в грамотном освещении, иначе они работают против пространства.



Темные двери еще больше съедают пространство / Фото Pexels

"Плоский" серый без глубины

Серый – один из самых популярных цветов в современном дизайне, но не все его вариации работают одинаково хорошо. Плоский, "пустой" серый без подтона может выглядеть дешево и безвыразительно. Он не добавляет глубины и не создает акцента в интерьере. Более удачные решения – сложные оттенки с теплыми или холодными нюансами: greige, дымчатый серый, оттенки с примесью бежа или оливы.



Плоский серый цвет выглядит скучно / Фото Pexels

Как отмечает Homes&Gardens, цвет greige является одним из самых популярных решений в дизайне интерьеров. Это сочетание серого и бежевого, который меняется в зависимости от освещения:

днем выглядит светлее,

а вечером становится более глубоким и теплым.

Он легко сочетается с деревом, металлом и насыщенными акцентами, создавая сдержанный, но элегантный интерьер.

"Почти в тон" со стенами

Одна из самых коварных ошибок – двери, подобраны "почти в цвет" со стенами, но с незначительной разницей в оттенке. В таком случае замысел выглядит не как дизайнерское решение, а как неточность в ремонте. Визуально это создает эффект случайности и небрежности. Дизайнеры подчеркивают: или полное слияние цвета со стеной, или четкий контраст. Все промежуточные варианты часто выглядят неудачно.



Двери почти в тон к стенам выглядят как неточность в ремонте / Фото Pexels

Какие двери выглядят дороже других?

Эксперты сходятся во мнении: дороже всего выглядят не яркие или модные решения, а спокойные и точно подобранные оттенки – чистый матовый белый, натуральное дерево, сложные нейтральные серые и графитовые тона в правильном освещении.

