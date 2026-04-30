Дизайнеры Country Living советуют пересмотреть ее наполнение и убрать предметы, создающие визуальный шум и делающие интерьер менее комфортным.

Какие вещи надо немедленно убрать из гостиной?

Громоздкие секционные диваны "съедают" пространство

Эксперты предостерегают от выбора больших секционных диванов, которые хоть и кажутся практичными, но часто перегружают комнату. Они занимают слишком много места, ограничивают свободу передвижения и создают ощущение тесноты, особенно в небольших гостиных. Гораздо лучшим решением станет компактный диван в сочетании с отдельными креслами или шезлонгами.



Однообразные мебельные комплекты выглядят устарело

Готовые мебельные наборы могут казаться простым решением, но часто они делают интерьер безликим. Когда диван, кресла и столы выполнены в одном стиле и цвете, комната теряет характер. Дизайнеры советуют комбинировать разные фактуры, материалы и формы – это добавляет глубины и создает ощущение "живого" пространства.



Телевизор не должен быть главным акцентом

Еще одна распространенная ошибка – размещение телевизора в центре гостиной как главного элемента. Такой подход меняет функцию комнаты: вместо места для общения она превращается в зону для пассивного просмотра. Дизайнеры рекомендуют сместить акценты – сделать главными книги, декор, настольные игры или зону для разговоров. Это поможет создать более теплую атмосферу.



Открытые кабели создают визуальный хаос

Даже самый стильный интерьер могут испортить провода, лежащие на виду. Открытые кабели создают ощущение беспорядка и небрежности. Чтобы этого избежать, стоит использовать скрытые системы монтажа, кабель-каналы или мебель со специальными отсеками для техники. Аккуратность в таких деталях сразу делает пространство более опрятным и продуманным.



Избыток аксессуаров перегружает интерьер

Декор – важная часть уюта, но его должно быть в меру. Когда полочки, столы и диваны переполнены сувенирами, книгами и мелочами, комната выглядит загроможденной. Весна – отличный повод провести ревизию и оставить только те вещи, которые действительно приносят радость или имеют функциональное значение. Минимализм в этом случае работает в пользу комфорта.



Слишком много декоративных подушек

Как отмечает The Spruce, подушки могут добавить цвета и текстуры, но их чрезмерное количество часто имеет обратный эффект. Диван становится неудобным, ведь перед тем, как сесть, приходится убирать лишнее. Дизайнеры советуют придерживаться простого правила: одна-две подушки на место для сидения вполне достаточно. Лучше выбрать качественные материалы и интересные акценты, чем заполнять пространство количеством.



В итоге, ключ к современной гостиной – это не количество вещей, а их уместность. Простота, продуманное зонирование и баланс между функциональностью и эстетикой помогают создать пространство, в котором приятно находиться каждый день. Иногда достаточно просто убрать лишнее, чтобы комната "задышала" по-новому.

