Дизайнеры Country Living советуют пересмотреть ее наполнение и убрать предметы, создающие визуальный шум и делающие интерьер менее комфортным.
Какие вещи надо немедленно убрать из гостиной?
- Громоздкие секционные диваны "съедают" пространство
Эксперты предостерегают от выбора больших секционных диванов, которые хоть и кажутся практичными, но часто перегружают комнату. Они занимают слишком много места, ограничивают свободу передвижения и создают ощущение тесноты, особенно в небольших гостиных. Гораздо лучшим решением станет компактный диван в сочетании с отдельными креслами или шезлонгами.
Большие диваны съедают пространство / Фото Pinterest
- Однообразные мебельные комплекты выглядят устарело
Готовые мебельные наборы могут казаться простым решением, но часто они делают интерьер безликим. Когда диван, кресла и столы выполнены в одном стиле и цвете, комната теряет характер. Дизайнеры советуют комбинировать разные фактуры, материалы и формы – это добавляет глубины и создает ощущение "живого" пространства.
Однообразные мебельные комплекты / Фото Pinterest
- Телевизор не должен быть главным акцентом
Еще одна распространенная ошибка – размещение телевизора в центре гостиной как главного элемента. Такой подход меняет функцию комнаты: вместо места для общения она превращается в зону для пассивного просмотра. Дизайнеры рекомендуют сместить акценты – сделать главными книги, декор, настольные игры или зону для разговоров. Это поможет создать более теплую атмосферу.
Размещение телевизора в центре гостиной / Фото Pinterest
- Открытые кабели создают визуальный хаос
Даже самый стильный интерьер могут испортить провода, лежащие на виду. Открытые кабели создают ощущение беспорядка и небрежности. Чтобы этого избежать, стоит использовать скрытые системы монтажа, кабель-каналы или мебель со специальными отсеками для техники. Аккуратность в таких деталях сразу делает пространство более опрятным и продуманным.
Открытые кабели создают визуальный шум / Фото Pinterest
- Избыток аксессуаров перегружает интерьер
Декор – важная часть уюта, но его должно быть в меру. Когда полочки, столы и диваны переполнены сувенирами, книгами и мелочами, комната выглядит загроможденной. Весна – отличный повод провести ревизию и оставить только те вещи, которые действительно приносят радость или имеют функциональное значение. Минимализм в этом случае работает в пользу комфорта.
Избыток аксессуаров также создает визуальный хаос / Фото Pinterest
- Слишком много декоративных подушек
Как отмечает The Spruce, подушки могут добавить цвета и текстуры, но их чрезмерное количество часто имеет обратный эффект. Диван становится неудобным, ведь перед тем, как сесть, приходится убирать лишнее. Дизайнеры советуют придерживаться простого правила: одна-две подушки на место для сидения вполне достаточно. Лучше выбрать качественные материалы и интересные акценты, чем заполнять пространство количеством.
Большое количество подушек не украшает интерьер / Фото Pinterest
В итоге, ключ к современной гостиной – это не количество вещей, а их уместность. Простота, продуманное зонирование и баланс между функциональностью и эстетикой помогают создать пространство, в котором приятно находиться каждый день. Иногда достаточно просто убрать лишнее, чтобы комната "задышала" по-новому.
