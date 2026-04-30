Дизайнери Country Living радять переглянути її наповнення та прибрати предмети, що створюють візуальний шум і роблять інтер'єр менш комфортним.

Дивіться також Навіщо класти винний корок у холодильник: хитрість, яка допоможе зберегти продукти довше

Які речі треба негайно прибрати з вітальні?

Громіздкі секційні дивани "з'їдають" простір

Експерти застерігають від вибору великих секційних диванів, які хоч і здаються практичними, але часто перевантажують кімнату. Вони займають надто багато місця, обмежують свободу пересування та створюють відчуття тісноти, особливо у невеликих вітальнях. Набагато кращим рішенням стане компактний диван у поєднанні з окремими кріслами або шезлонгами.



Великі дивани з'їдають простір / Фото Pinterest

Одноманітні меблеві комплекти виглядають застаріло

Готові меблеві набори можуть здаватися простим рішенням, але часто вони роблять інтер'єр безликим. Коли диван, крісла й столи виконані в одному стилі та кольорі, кімната втрачає характер. Дизайнери радять комбінувати різні фактури, матеріали та форми – це додає глибини та створює відчуття "живого" простору.



Одноманітні меблеві комплекти / Фото Pinterest

Телевізор не має бути головним акцентом

Ще одна поширена помилка – розміщення телевізора в центрі вітальні як головного елемента. Такий підхід змінює функцію кімнати: замість місця для спілкування вона перетворюється на зону для пасивного перегляду. Дизайнери рекомендують змістити акценти – зробити головними книги, декор, настільні ігри або зону для розмов. Це допоможе створити більш теплу атмосферу.



Розміщення телевізора в центрі вітальні / Фото Pinterest

Відкриті кабелі створюють візуальний хаос

Навіть найстильніший інтер'єр можуть зіпсувати дроти, що лежать на видноті. Відкриті кабелі створюють відчуття безладу й недбалості. Щоб цього уникнути, варто використовувати приховані системи монтажу, кабель-канали або меблі зі спеціальними відсіками для техніки. Акуратність у таких деталях одразу робить простір більш охайним і продуманим.



Відкриті кабелі створюють візуальний шум / Фото Pinterest

Надлишок аксесуарів перевантажує інтер'єр

Декор – важлива частина затишку, але його має бути в міру. Коли полички, столи й дивани переповнені сувенірами, книгами та дрібницями, кімната виглядає захаращеною. Весна – чудовий привід провести ревізію та залишити лише ті речі, які справді приносять радість або мають функціональне значення. Мінімалізм у цьому випадку працює на користь комфорту.



Надлишок аксесуарів також створює візуальний хаос / Фото Pinterest

Забагато декоративних подушок

Як зазначає The Spruce, подушки можуть додати кольору й текстури, але їхня надмірна кількість часто має зворотний ефект. Диван стає незручним, адже перед тим, як сісти, доводиться прибирати зайве. Дизайнери радять дотримуватися простого правила: одна-дві подушки на місце для сидіння цілком достатньо. Краще обрати якісні матеріали та цікаві акценти, ніж заповнювати простір кількістю.



Велика кількість подушок не прикрашає інтер'єр / Фото Pinterest

У підсумку, ключ до сучасної вітальні – це не кількість речей, а їхня доречність. Простота, продумане зонування та баланс між функціональністю і естетикою допомагають створити простір, у якому приємно перебувати щодня. Іноді достатньо просто прибрати зайве, щоб кімната "задихала" по-новому.

Які кольори знову стають актуальними в інтер'єрах у 2026 році?

Дизайнери відзначають повернення цілої палітри відтінків – серед них авокадо-зелений, бузковий, теракотовий, магнолія та глибокий шоколадно-коричневий. Кожен із цих кольорів створює особливий настрій і отримує нове звучання в сучасному дизайні.

Паралельно з відродженням ретро-відтінків у моду повертаються й деякі декоративні рішення. Зокрема, на кухнях знову можна побачити фіранки на вікнах – елемент, який ще нещодавно вважався застарілим.