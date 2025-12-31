Спальня 2026 года – это пространство для отдыха, тишины и заботы о себе, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Как декорировать спальню в 2026 году?

Теплые, успокаивающие цвета

В моде землистые и мягкие оттенки: тауп, беж, розово-коричневые, бордо, глубокие красные и сливовые. Они создают ощущение тепла и безопасности.

Теплые, успокаивающие цвета будут преобладать в декоре спальни / Фото Little Greene

Мягкий минимализм

Простые линии сочетаются с нейтральными цветами и приятными на ощупь фактурами. Букле, лен и мягкие ковры делают пространство спокойным и уютным.

Простые формы и нейтральные цвета будут основополагающими в дизайне спален / Фото Future PLC / Caroline Mardon

Тактильное освещение

Лампы с тканевыми абажурами, льна и ротанга становятся важным элементом декора. Они дают мягкий, рассеянный свет и одновременно добавляют интерьеру глубины, тепла и фактурности, делая спальню более уютной и "живой".

Лампы из природного материала приобретают популярность / Фото Pooky

Акцентные изголовья кровати

Большие, мягкие, обитые тканью изголовья – очень популярны. Особенно ценятся плюшевые и фактурные материалы.

Изголовья становятся "изюминкой" спален / Фото Future PLC / Mary Wadsworth

Постель mix-and-match

Идеально одинаковые комплекты – в прошлом. Теперь модно смешивать цвета, узоры и текстуры, чтобы кровать была живой и персональной на вид.

Однообразная постель выходит из моды / Фото Piglet in Bed

Аккумуляторные лампы

Светильники без проводов – удобно и красиво. их легко переставлять, и они помогают создать спокойную, "гостиничную" атмосферу.

В моде будут лампы на аккумуляторах / Фото Pooky

"Старые" яркие цвета

Желтый, синий и красный возвращаются, но в более мягких, теплых версиях: маслянистый желтый, приглушенный синий, спокойный красный. Их сочетают с нейтральными цветами.

Старые цвета возвращаются в моду, но в новой версии / Фото Lick

Издание The Apartment Theraphy указывает, что в моде будут кровати на низких ножках или платформах. Низкие кровати "приземляют" пространство, создают ощущение покоя и подчеркивают пропорции и материалы в комнате.

