Эксперты kr.group_ в тиктоке назвали несколько комбинаций, которые способны сделать кухню более элегантной и визуально дороже.

Какие сочетания для кухни выбрать?

Зеленый + молочный

Зеленые фасады в сочетании с молочными оттенками создают атмосферу уюта и естественности. Особенно эффектно такое решение выглядит в сочетании с деревянными поверхностями и золотистой фурнитурой.



Зеленые фасады хорошо сочетаются со светлыми оттенками / Фото Pinterest

Белый + синий

Этот дуэт давно ассоциируется с элегантностью и свежестью. Белый придает пространству легкости, а синий создает акцент и характер. Дизайнеры советуют выбирать приглушенные оттенки синего – они выглядят благородно и не перегружают интерьер.



Белый и синий добавляет пространству легкости / Фото Pinterest

Молочный + пастельный розовый + пастельный розовый

Нежное и неожиданное сочетание, которое все чаще можно увидеть в дизайнерских проектах. Пастельный розовый добавляет тепла и мягкости, а молочный уравновешивает композицию. В результате кухня выглядит современно, легко и дорого.



Молочный и пастельный розовый добавляют тепла и мягкости / Фото Pinterest

Бежевый + терракотовый

Для тех, кто не готов полностью отказываться от нейтральной палитры, замечательным решением станет сочетание бежевого и терракотового. Теплые природные оттенки создают уютный интерьер со средиземноморскими нотками и добавляют пространству глубины.



Сочетание бежевого и терракотового создают уютный интерьер / Фото Pinterest

Почему цветные кухни становятся популярными?

По мнению дизайнеров, современный интерьер все больше отходит от полностью нейтральных решений. Люди стремятся добавить дому индивидуальности, но в то же время не хотят рисковать со слишком яркими цветами. Именно поэтому сложные природные оттенки и мягкие контрасты стали одним из главных трендов последних лет.

Специалисты отмечают: секрет дорогой на вид кухни заключается не только в стоимости материалов, но и в правильно подобранной цветовой палитре. Даже простой гарнитур может выглядеть премиально, если удачно совместить оттенки и дополнить их качественными деталями.

Интересно! Дизайнеры рекомендуют цвет тауп для интерьера из-за его способности адаптироваться к разному освещению, сочетая серые и бежевые тона.