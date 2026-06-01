Експерти kr.group_ у тіктоці назвали кілька комбінацій, які здатні зробити кухню більш елегантною та візуально дорожчою.

Які поднання для кухні обрати?

Зелений + молочний

Зелені фасади в поєднанні з молочними відтінками створюють атмосферу затишку та природності. Особливо ефектно таке рішення виглядає в поєднанні з дерев'яними поверхнями та золотистою фурнітурою.



Зелені фасади гарно поєднуються зі світлими відтінками / Фото Pinterest

Білий + синій

Цей дует давно асоціюється з елегантністю та свіжістю. Білий додає простору легкості, а синій створює акцент і характер. Дизайнери радять обирати приглушені відтінки синього – вони виглядають благородно та не перевантажують інтер'єр.



Білий та синій додає простору легкості / Фото Pinterest

Молочний + пастельний рожевий

Ніжне та несподіване поєднання, яке все частіше можна побачити в дизайнерських проєктах. Пастельний рожевий додає тепла та м'якості, а молочний врівноважує композицію. У результаті кухня виглядає сучасно, легко та дорого.



Молочний та пастельний рожевий додають тепла та м'якості / Фото Pinterest

Бежевий + теракотовий

Для тих, хто не готовий повністю відмовлятися від нейтральної палітри, чудовим рішенням стане поєднання бежевого та теракотового. Теплі природні відтінки створюють затишний інтер'єр із середземноморськими нотками та додають простору глибини.



Поєднання бежевого та теракотового створюють затишний інтер'єр / Фото Pinterest

Чому кольорові кухні стають популярнішими?

На думку дизайнерів, сучасний інтер'єр дедалі більше відходить від повністю нейтральних рішень. Люди прагнуть додати оселі індивідуальності, але водночас не хочуть ризикувати з надто яскравими кольорами. Саме тому складні природні відтінки та м'які контрасти стали одним із головних трендів останніх років.

Фахівці наголошують: секрет дорогої на вигляд кухні полягає не лише у вартості матеріалів, а й у правильно підібраній кольоровій палітрі. Навіть простий гарнітур може виглядати преміально, якщо вдало поєднати відтінки та доповнити їх якісними деталями.

Цікаво! Дизайнери рекомендують колір тауп для інтер'єру через його здатність адаптуватися до різного освітлення, поєднуючи сірі і бежеві тони.