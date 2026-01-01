Фахівець із труб і дренажних систем Анкіт Сехгал пояснив виданню Express, чи може алкоголь пошкодити труби, передає 24 Канал.
Який алкоголь не можна виливати у раковину?
За його словами, кількість екстрених викликів різко зростає через неправильну утилізацію відходів, зокрема звичку виливати алкогольні напої у злив. Одними з найнебезпечніших для труб експерт назвав:
- вершкові лікери, зокрема Baileys,
- а також яєчні лікери.
До списку "винуватців" засмічень також часто потрапляють залишки підлив, жирів і соусів. За словами Сехгала, поширена помилка полягає в тому, що люди вважають: якщо напій рідкий, його можна без проблем вилити в раковину. Насправді сантехніка працює інакше.
Напої на основі вершків і кулінарні жири поводяться зовсім не так, як вода. Потрапляючи в труби, вони охолоджуються, прилипають до стінок і з часом накопичуються, утворюючи засмічення,
– пояснює експерт.
Як пише OKC, алкогольні напої з молочними компонентами належать до так званої категорії FOG (fats, oils, grease — жири, олії та мастила). Такі речовини не змиваються водою, а поступово звужують просвіт труб, поки вода перестає нормально проходити.
Який алкоголь не можна виливати у раковину / Фото Unsplash
Що робити, якщо алкоголь уже вилили?
Якщо жир або вершковий алкоголь все ж потрапив у раковину, Анкіт Сехгал радить діяти негайно:
- увімкнути гарячу воду,
- додати рідину для миття посуду, щоб допомогти розщепити жири.
Він застерігає від використання холодної води та агресивних хімічних засобів для прочищення труб – це може лише погіршити ситуацію або пошкодити сантехніку.
Як очистити злив всередині?
- Для очищення зливу раковини потрібна викрутка. Після розкручування треба вимити частини під проточною водою.
- Під час очищення зливу рекомендується використовувати мийні засоби для забитих труб.