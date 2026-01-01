Фахівець із труб і дренажних систем Анкіт Сехгал пояснив виданню Express, чи може алкоголь пошкодити труби, передає 24 Канал.

Який алкоголь не можна виливати у раковину?

За його словами, кількість екстрених викликів різко зростає через неправильну утилізацію відходів, зокрема звичку виливати алкогольні напої у злив. Одними з найнебезпечніших для труб експерт назвав:

вершкові лікери, зокрема Baileys,

а також яєчні лікери.

До списку "винуватців" засмічень також часто потрапляють залишки підлив, жирів і соусів. За словами Сехгала, поширена помилка полягає в тому, що люди вважають: якщо напій рідкий, його можна без проблем вилити в раковину. Насправді сантехніка працює інакше.

Напої на основі вершків і кулінарні жири поводяться зовсім не так, як вода. Потрапляючи в труби, вони охолоджуються, прилипають до стінок і з часом накопичуються, утворюючи засмічення,

– пояснює експерт.

Як пише OKC, алкогольні напої з молочними компонентами належать до так званої категорії FOG (fats, oils, grease — жири, олії та мастила). Такі речовини не змиваються водою, а поступово звужують просвіт труб, поки вода перестає нормально проходити.



Що робити, якщо алкоголь уже вилили?

Якщо жир або вершковий алкоголь все ж потрапив у раковину, Анкіт Сехгал радить діяти негайно:

увімкнути гарячу воду,

додати рідину для миття посуду, щоб допомогти розщепити жири.

Він застерігає від використання холодної води та агресивних хімічних засобів для прочищення труб – це може лише погіршити ситуацію або пошкодити сантехніку.

Як очистити злив всередині?