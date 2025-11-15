Ремонтно-будівельна компанія "Буде добре" зібрала найпоширеніші помилки, які трапляються в різних зонах інтер'єру: ️при вході, на кухні ️та у житлових кімнатах, передає 24 Канал.

Дивіться також "Більше, ніж здається": дизайнер сказав, скільки розеток потрібно на кухні

Яких найпоширених помилок слід уникати під час ремонту?

Дизайнери сказали, чого не варто робити під час ремонту.

Не плануйте інтер'єр без зон зберігання: Гардероб чи вбудовані шафи допоможуть уникнути безладу й зберегти стиль простору.

Не плануйте дитячу без місць для зберігання "на виріст". Передбачте полиці для книжок і окрему зону для канцелярії – тоді кімната залишатиметься зручною надовго.

Не використовуйте темні кольори без підсвітки. Додайте локальне та контурне освітлення. Це підкреслить відтінки й створить баланс у просторі.

Не монтуйте LED-стрічку без розсіювача. Завдяки йому освітлення стане рівномірним і м'яким, підкреслюючи інтер'єр без ефекту "засліплення".

Не використовуйте довільне виділення плиткою біля вхідних дверей. Краще – прив'язати шви плитки до конструктивних елементів. Наприклад, до лінії шафи чи краю стіни.

Не робіть хаотичне укладання плитки біля вхідних дверей / Фото bude_good

Про які модні ремонтні рішення українці часто шкодують?

Популярне не завжди корисне. Під час ремонту українці часто слідують трендам, забуваючи про практичність. Будівельник і волонтер назвав рішення, про які люди часто потім шкодують. Це бетонна стеля, шведська стінка, чорна глянцева плитка у ванній, окремо стояча ванна, підлоговий радіатор, ролети на всі вікна, душова без бортика, міжкімнатні двері-купе.