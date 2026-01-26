В холодну пору року холодильники, посудомийки та котли часто працюють гучніше. House Beautiful назвав основні причини.
Чому побутова техніка стає "голоснішою" взимку?
Холодильники та морозильники
- Під час свят люди частіше відкривають дверцята холодильника і більше завантажують його продуктами.
- Холодильник працює активніше, щоб підтримувати температуру.
- Проблеми шуму можуть виникати через несправні компресори, двигуни або намерзання льоду.
Посудомийні машини
- Інтенсивне використання під час свят збільшує навантаження.
- Забиті фільтри чи розпилювачі змушують машину працювати сильніше, що створює дзижчання або вібрацію.
- Ослаблені гвинти, кріплення або пошкоджене ущільнення також додають шуму.
Котли
- Взимку котли працюють постійно, і будь-які приховані проблеми стають помітнішими.
- Булькання часто пов'язане із замерзлими конденсатними трубами.
- Гучні удари чи стуки зазвичай сигналізують про низький тиск у системі.
Котли активніше працюють взимку / Фото, згенероване ChatGPT
Як захистити техніку взимку
Регулярне обслуговування продовжує термін служби та підвищує ефективність, пише hamiltoncountyks.com.
- Холодильник: очищайте конденсаторні спіралі на задній або нижній частині приладу від пилу та бруду кожні 6 місяців.
- Водонагрівач: щорічно промивайте бак, щоб видалити осад, підвищити ефективність і уникнути поломок.
- Перевіряйте стан шлангів і кріплень пральної машини, вирівнюйте її для уникнення вібрацій.
Отже, взимку техніка працює важче і може шуміти. Регулярний догляд, очищення і перевірка стану допоможуть уникнути поломок, зберегти тепло та спокій у домі під час свят.
Які домашні прилади "мотають" світло найбільше?
У складній енергетичній ситуації важливо знати, які побутові прилади споживають найбільше електрики, і зменшувати їх використання.
- Холодильники – 200 – 500 кВт·год/рік, майже чверть домашнього споживання.
- Морозильники – 100 – 500 кВт·год/рік.
- Електрообігрівачі – близько 3800 кВт·год/рік.
- Сушильні машини – 350 кВт·год/рік. Пральні машини – 191 кВт·год/рік.
- Посудомийні машини – 240 кВт·год/рік.
- Інтернет-роутери – 165 кВт·год/рік.
- Духовки – 130 кВт·год/рік.
- Варильні поверхні – 236 кВт·год/рік.
- Мікрохвильові печі – 90 кВт·год/рік.