В холодну пору року холодильники, посудомийки та котли часто працюють гучніше. House Beautiful назвав основні причини.

Чому побутова техніка стає "голоснішою" взимку?

Холодильники та морозильники

Під час свят люди частіше відкривають дверцята холодильника і більше завантажують його продуктами.

Холодильник працює активніше, щоб підтримувати температуру.

Проблеми шуму можуть виникати через несправні компресори, двигуни або намерзання льоду.

Посудомийні машини

Інтенсивне використання під час свят збільшує навантаження.

Забиті фільтри чи розпилювачі змушують машину працювати сильніше, що створює дзижчання або вібрацію.

Ослаблені гвинти, кріплення або пошкоджене ущільнення також додають шуму.

Котли

Взимку котли працюють постійно, і будь-які приховані проблеми стають помітнішими.

Булькання часто пов'язане із замерзлими конденсатними трубами.

Гучні удари чи стуки зазвичай сигналізують про низький тиск у системі.

Котли активніше працюють взимку / Фото, згенероване ChatGPT

Як захистити техніку взимку

Регулярне обслуговування продовжує термін служби та підвищує ефективність, пише hamiltoncountyks.com.

Холодильник: очищайте конденсаторні спіралі на задній або нижній частині приладу від пилу та бруду кожні 6 місяців.

Водонагрівач: щорічно промивайте бак, щоб видалити осад, підвищити ефективність і уникнути поломок.

Перевіряйте стан шлангів і кріплень пральної машини, вирівнюйте її для уникнення вібрацій.

Отже, взимку техніка працює важче і може шуміти. Регулярний догляд, очищення і перевірка стану допоможуть уникнути поломок, зберегти тепло та спокій у домі під час свят.

