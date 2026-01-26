В холодное время года холодильники, посудомойки и котлы часто работают громче. House Beautiful назвал основные причины.
Почему бытовая техника становится "громче" зимой?
Холодильники и морозильники
- Во время праздников люди чаще открывают дверцу холодильника и больше загружают его продуктами.
- Холодильник работает активнее, чтобы поддерживать температуру.
- Проблемы шума могут возникать из-за неисправных компрессоров, двигатели или намерзания льда.
Посудомоечные машины
- Интенсивное использование во время праздников увеличивает нагрузку.
- Забитые фильтры или распылители заставляют машину работать сильнее, что создает жужжание или вибрацию.
- Ослабленные винты, крепления или поврежденное уплотнение также добавляют шума.
Котлы
- Зимой котлы работают постоянно, и любые скрытые проблемы становятся более заметными.
- Бульканье часто связано с замерзшими конденсатными трубами.
- Громкие удары или стуки обычно сигнализируют о низком давлении в системе.
Котлы активнее работают зимой / Фото, сгенерированное ChatGPT
Как защитить технику зимой
Регулярное обслуживание продлевает срок службы и повышает эффективность, пишет hamiltoncountyks.com.
- Холодильник: очищайте конденсаторные спирали на задней или нижней части прибора от пыли и грязи каждые 6 месяцев.
- Водонагреватель: ежегодно промывайте бак, чтобы удалить осадок, повысить эффективность и избежать поломок.
- Проверяйте состояние шлангов и креплений стиральной машины, выравнивайте ее для избежания вибраций.
Итак, зимой техника работает тяжелее и может шуметь. Регулярный уход, очистка и проверка состояния помогут избежать поломок, сохранить тепло и спокойствие в доме во время праздников.
Какие домашние приборы "мотают" свет больше всего?
В сложной энергетической ситуации важно знать, какие бытовые приборы потребляют больше всего электричества, и уменьшать их использование.
- Холодильники – 200 – 500 кВт-ч/год/год, почти четверть домашнего потребления.
- Морозильники – 100 – 500 кВт-ч/год/год.
- Электрообогреватели – около 3800 кВт-ч/год/год.
- Сушильные машины – 350 кВт-ч/год/год. Стиральные машины – 191 кВт-ч/год/год.
- Посудомоечные машины – 240 кВт-ч/год/год.
- Интернет-роутеры – 165 кВт-ч/год/год.
- Духовки – 130 кВт-ч/год/год.
- Варочные поверхности – 236 кВт-ч/год/год.
- Микроволновые печи – 90 кВт-ч/год/год.