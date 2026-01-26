В холодное время года холодильники, посудомойки и котлы часто работают громче. House Beautiful назвал основные причины.

Почему бытовая техника становится "громче" зимой?

Холодильники и морозильники

Во время праздников люди чаще открывают дверцу холодильника и больше загружают его продуктами.

Холодильник работает активнее, чтобы поддерживать температуру.

Проблемы шума могут возникать из-за неисправных компрессоров, двигатели или намерзания льда.

Посудомоечные машины

Интенсивное использование во время праздников увеличивает нагрузку.

Забитые фильтры или распылители заставляют машину работать сильнее, что создает жужжание или вибрацию.

Ослабленные винты, крепления или поврежденное уплотнение также добавляют шума.

Котлы

Зимой котлы работают постоянно, и любые скрытые проблемы становятся более заметными.

Бульканье часто связано с замерзшими конденсатными трубами.

Громкие удары или стуки обычно сигнализируют о низком давлении в системе.

Котлы активнее работают зимой / Фото, сгенерированное ChatGPT

Как защитить технику зимой

Регулярное обслуживание продлевает срок службы и повышает эффективность, пишет hamiltoncountyks.com.

Холодильник: очищайте конденсаторные спирали на задней или нижней части прибора от пыли и грязи каждые 6 месяцев.

Водонагреватель: ежегодно промывайте бак, чтобы удалить осадок, повысить эффективность и избежать поломок.

Проверяйте состояние шлангов и креплений стиральной машины, выравнивайте ее для избежания вибраций.

Итак, зимой техника работает тяжелее и может шуметь. Регулярный уход, очистка и проверка состояния помогут избежать поломок, сохранить тепло и спокойствие в доме во время праздников.

