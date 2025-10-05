Об этом рассказал руководитель отдела управления продуктами Beko UK Салах Сан в комментарии Express, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина переходит на 230 В: нужно ли готовить технику к новому стандарту напряжения в розетке

В чем опасность?

Салах Сан объяснил, что перегруженный барабан заставляет белье слипаться в большую массу, которая не дает стиральному средству равномерно циркулировать. В результате одежда остается с остатками порошка, а сама машина получает лишнюю нагрузку на барабан и двигатель. Это может привести к дорогостоящему ремонту.

Простой 10-секундный тест

Эксперт советует проводить быструю проверку перед каждой стиркой:

барабан должен быть заполнен так, чтобы вы могли просунуть руку сверху и повернуть ее на 90 градусов. Если рука не проходит – машина перегружена.

Почему важен баланс?

Как предупреждает Sears home services, чрезмерная или недостаточная загрузка одинаково вредны. Например, если положить только одно полотенце или халат, они поглощают много воды, создавая дисбаланс и сильное движение во время цикла. Лучше всего добавить несколько мелких вещей, чтобы сбалансировать вес.

Еще один фактор – жесткость воды. В районах с мягкой водой нужно меньше стирального средства, тогда как в зонах с жесткой – больше, чтобы избежать известкового налета и потери эффективности стирки.



Как один простой шаг способен спасти стиралку от поломки / Фото Africa Images

Как долго можно оставлять мокрое белье в стиральной машине?