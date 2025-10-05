Об этом рассказал руководитель отдела управления продуктами Beko UK Салах Сан в комментарии Express, передает 24 Канал.
В чем опасность?
Салах Сан объяснил, что перегруженный барабан заставляет белье слипаться в большую массу, которая не дает стиральному средству равномерно циркулировать. В результате одежда остается с остатками порошка, а сама машина получает лишнюю нагрузку на барабан и двигатель. Это может привести к дорогостоящему ремонту.
Простой 10-секундный тест
Эксперт советует проводить быструю проверку перед каждой стиркой:
- барабан должен быть заполнен так, чтобы вы могли просунуть руку сверху и повернуть ее на 90 градусов.
- Если рука не проходит – машина перегружена.
Почему важен баланс?
Как предупреждает Sears home services, чрезмерная или недостаточная загрузка одинаково вредны. Например, если положить только одно полотенце или халат, они поглощают много воды, создавая дисбаланс и сильное движение во время цикла. Лучше всего добавить несколько мелких вещей, чтобы сбалансировать вес.
Еще один фактор – жесткость воды. В районах с мягкой водой нужно меньше стирального средства, тогда как в зонах с жесткой – больше, чтобы избежать известкового налета и потери эффективности стирки.
Как один простой шаг способен спасти стиралку от поломки / Фото Africa Images
Как долго можно оставлять мокрое белье в стиральной машине?
Оставлять влажное белье в стиральной машине нежелательно, лучше вынимать его сразу после завершения стирки, чтобы избежать неприятного запаха.
Также специалисты советуют регулярно очищать стиральную машинку отбеливателем с использование дезинфицирующих средств во время стирки для предотвращения появления неприятного запаха.