Но как переход на новый стандарт напряжения повлияет на наши бытовые приборы и электросеть. 24 Канал рассказывает, нужно ли готовиться к переходу и какую технику, скорее всего, нужно дополнительно защитить.

Смотрите также Как защитить свой Android смартфон от кражи: автоматическая блокировка и другие функции

Новый стандарт 230 В: почему это нужно и что изменится?

Украина гармонизирует свою энергосистему с нормами ЕС, поэтому с 1 июля 2025 года стандартное напряжение в розетках составит 230 В вместо 220 В. Это решение является частью интеграционного процесса в европейское энергетическое пространство и имеет целью повысить стабильность электроснабжения.

Допустимые пределы напряжения теперь четко определены – от 207 до 253 В, что уменьшит риск перепадов и повреждения техники. Среди преимуществ – более надежная работа сети и совместимость с современными европейскими приборами. Однако для старых домов с изношенной проводкой или регионов с нестабильным электроснабжением могут возникнуть определенные риски, в частности из-за повышенной нагрузки на устаревшую инфраструктуру.

Нужно ли готовить бытовую технику к изменениям?

Для большинства украинцев специальная подготовка техники не нужна. Современные приборы, такие как холодильники, телевизоры или компьютеры, рассчитаны на работу в диапазоне 220–240 В, поэтому переход на 230 В не повлияет на их функциональность.

Однако владельцам старой советской техники, произведенной до 1990-х годов, стоит быть осторожными – такие устройства могут быть чувствительными к повышенному напряжению, что приведет к ускоренному износу или перегреву. В таких случаях рекомендуется проверить технические характеристики приборов.

Чтобы избежать проблем, стоит обратить внимание на состояние вашей электропроводки, особенно если вы живете в старом доме с алюминиевыми кабелями – повышение напряжения может увеличить нагрузку на изношенные сети.

Если в вашем регионе частые перепады напряжения, стоит рассмотреть вариант установки специального реле напряжения или стабилизатора с порогами 207–253 В, особенно для защиты дорогостоящей или чувствительной техники.

Также, если вы замечаете, что напряжение стабильно превышает 240 В или наблюдаются резкие перепады, обратитесь в облэнерго для проверки сети.

В целом же, как сообщает национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ожидается, что изменение стандарта напряжения положительно повлияет на качество электроснабжения.

"Стабильное напряжение уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы. Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности – электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности", – говорится на сайте НКРЕКП.