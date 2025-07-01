Але як перехід на новий стандарт напруги вплине на наші побутові прилади та електромережу. 24 Канал розповідає, чи потрібно готуватися до переходу та яку техніку, швидше за все, потрібно додатково захистити.

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Новий стандарт 230 В: чому це потрібно і що зміниться?

Україна гармонізує свою енергосистему з нормами ЄС, тому з 1 липня 2025 року стандартна напруга в розетках становитиме 230 В замість 220 В. Це рішення є частиною інтеграційного процесу до європейського енергетичного простору та має на меті підвищити стабільність електропостачання.

Допустимі межі напруги тепер чітко визначені – від 207 до 253 В, що зменшить ризик перепадів і пошкодження техніки. Серед переваг – більш надійна робота мережі та сумісність із сучасними європейськими приладами. Однак для старих будинків зі зношеною проводкою або регіонів із нестабільним електропостачанням можуть виникнути певні ризики, зокрема через підвищене навантаження на застарілу інфраструктуру.

Чи потрібно готувати побутову техніку до змін?

Для більшості українців спеціальна підготовка техніки не потрібна. Сучасні прилади, такі як холодильники, телевізори чи комп’ютери, розраховані на роботу в діапазоні 220–240 В, тож перехід на 230 В не вплине на їхню функціональність.

Проте власникам старої радянської техніки, виробленої до 1990-х років, варто бути обережними – такі пристрої можуть бути чутливими до підвищеної напруги, що призведе до прискореного зносу чи перегріву. У таких випадках рекомендовано перевірити технічні характеристики приладів.

Щоб уникнути проблем, варто звернути увагу на стан вашої електропроводки, особливо якщо ви живете в старому будинку з алюмінієвими кабелями – підвищення напруги може збільшити навантаження на зношені мережі.

Якщо у вашому регіоні часті перепади напруги, варто розглянути варіант встановлення спеціального реле напруги або стабілізатора з порогами 207–253 В, особливо для захисту дорогої чи чутливої техніки.

Також, якщо ви помічаєте, що напруга стабільно перевищує 240 В або спостерігаються різкі перепади, зверніться до обленерго для перевірки мережі.

Загалом же, як повідомляє національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, очікується, що зміна стандарту напруги позитивно вплине на якість електропостачання.

"Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності – електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності", – мовиться на сайті НКРЕКП.