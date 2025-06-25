Ваш смартфон имеет встроенные функции, которые помогут обезопасить информацию, если ваше устройство попадет в чужие руки. Эти инструменты, доступны на устройствах с Android 10 и более новыми версиями операционки, автоматически блокируют телефон в подозрительных ситуациях, и сегодня 24 Канал рассказывает, как они работают и как их настроить.

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Новые функции защиты от кражи в Android

До недавнего времени Android не имел мощных встроенных средств защиты от кражи. Хотя сервис "Найти мое устройство" позволял удаленно находить, блокировать или стирать данные с телефона, специализированных функций для предотвращения таких инцидентов не было. Google закрыла этот пробел, внедрив три новые функции безопасности, которые работают непосредственно на устройстве:

Блокировка при обнаружении кражи (Theft Detection Lock). Эта функция автоматически блокирует экран смартфона, если обнаруживает внезапное подозрительное движение, например, когда кто-то выхватывает ваш разблокированный телефон и убегает.

Google использует данные с датчиков устройства, Wi-Fi и подключенных гаджетов, чтобы определить, было ли устройство похищено. Как отмечается в официальной документации Google, функция активируется только при определенных условиях и может не сработать, если телефон уже заблокирован или имеет стабильное соединение с Wi-Fi или Bluetooth.

Блокировка в автономном режиме (Offline Device Lock). Эта опция блокирует телефон, даже если он не подключен к интернету, что полезно, если вор выключит устройство, чтобы избежать отслеживания. Функция также срабатывает при многократном вводе неправильного пароля, но работает только на разблокированном телефоне, который активно используется.

Удаленная блокировка (Remote Lock). Эта функция позволяет удаленно заблокировать экран, посетив сайт android.com/lock и введя номер телефона, который был активен на устройстве. Для использования нужно пройти проверку безопасности, а разблокировать телефон можно только с помощью оригинального метода блокировки экрана.

Remote Lock требует рабочей SIM-карты и дает дополнительное время для восстановления доступа к учетной записи или использования "Найти мое устройство" для полного сброса.

Эти функции не являются абсолютно надежными, но значительно уменьшают риск потери данных в случае кражи. Google надеется, что со временем они станут сдерживающим фактором для воров, уменьшая количество краж смартфонов.

Как настроить защиту от кражи на Android

Google постепенно внедряет эти функции на всех устройствах с Android 10 и более новыми версиями через сервисы Google Play. Обновление разворачивается поэтапно, поэтому на некоторых устройствах, например Pixel 8a, функции уже доступны, тогда как на других, например, Pixel 9 Pro XL или Xiaomi 14, они могут появиться позже. Некоторые опции, например Remote Lock, могут активироваться с задержкой по сравнению с другими.

Настройка защиты от кражи очень простая. Выполните следующие шаги:

Откройте приложение "Настройки" на вашем Android-устройстве.

В строке поиска введите "theft protection" (или "защита от кражи") или перейдите в раздел "Google" > "Все сервисы" > "Защита от кражи".

Включите все доступные опции для максимальной безопасности: "Блокировка при обнаружении кражи", "Блокировка в автономном режиме" и "Удаленная блокировка".

Важно! Для работы этих функций необходимо, чтобы на устройстве была установлена блокировка экрана (PIN-код, пароль или графический ключ). Если опция отображается серым цветом, ваше устройство может не поддерживать эту функцию.

Настройка этих опций занимает несколько минут, но они могут спасти вашу конфиденциальную информацию, если смартфон попадет в чужие руки.