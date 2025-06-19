Недавно исследователи из Cybernews подтвердили крупнейшую утечку паролей в истории – 16 миллиардов учетных данных, включая логины и пароли от сервисов Apple, Google, Facebook и многих других, были похищены и обнародованы, информирует 24 Канал.

Смотрите также Удалите немедленно: этот менеджер паролей на самом деле является хакерской программой, что заблокирует ваши файлы

Это событие несет серьезную угрозу для всех пользователей в интернете и вы, скорее всего, не исключение. Данные, которые оказались у злоумышленников, могут быть использованы для фишинга, захвата аккаунтов и даже направленных кибератак. Чтобы не потерять доступ к собственной странице или профилю, а также обезопасить себя и близких, лучше заменить пароль немедленно!

Как быстро сменить пароль

Мы подготовили адаптированные советы, основанные на рекомендациях специалистов по кибербезопасности, таких как Keeper Security.

Генерируйте новые пароли. Если вы используете менеджер паролей, он имеет функцию генерирования ключа доступа. Популярные браузеры, вроде Google Chrome или Edge, также могут это делать. Браузер автоматически предложит новый сложный пароль, когда вы меняете старый, и сохранит его в вашем хранилище.

Помните, что пароли должны быть длинными (не менее 12 символов), с использованием больших и малых букв, цифр и специальных символов.

Меняйте пароли поэтапно. Перейдите к настройкам каждого важного аккаунта (email, банковские сервисы, социальные сети) через вебсайт, войдите с помощью старого пароля и обновите его на новый, сгенерированный менеджером или браузером.

Избегайте повторного использования. Если вы уже меняете пароль – никогда не используйте такую же или очень похожую комбинацию для различных сервисов, ведь это значительно повышает риск компрометации всех ваших аккаунтов в случае утечки.

Активируйте двухэтапную проверку. Почти каждый сервис или приложение сегодня имеет функцию двухфакторной аутентификации (2FA) с помощью подтверждения через SMS или специальное приложение authenticator (советуем использовать проверенные приложения от Google и Microsoft). Это существенно усложняет доступ к вашей учетной записи даже с паролем, а во многих случаях вообще делает невозможным похищение страницы.

Выберите надежный менеджер паролей. Если вы не пользуетесь менеджерами паролей – советуем начать ими пользоваться. Выберите проверенное приложение вроде NordPass, 1Password или Bitwarden. Такие программы имеют ряд функций безопасности и позволяют быстро и часто автоматизировано изменить пароли в нескольких сервисах.

Сначала экспортируйте свои текущие пароли из браузера или другого менеджера (например, iCloud Keychain) и импортируйте их в выбранную программу.

Важно! Такие приложения используют мастер-пароль для доступа и его лучше не забывать, а записать и держать в надежном месте, о котором тоже лучше не забывать.

Установите Расширение для Браузера: Загрузите расширение вашего менеджера паролей для браузера на компьютере. Это позволяет быстро менять пароли прямо на сайтах, не тратя время на ручной вход.

Как проверить что мой пароль не слит?

Чтобы проверить, не были ли ваши пароли скомпрометированы, можно воспользоваться специальными сервисами или настройками браузера. Те же Google Chrome и Edge сообщают пользователям о слитых паролях и рекомендуют их заменить.

Вот популярные и работающие сервисы, которые помогут вам узнать не был ли ваш пароль слит:

Have I Been Pwned? Позволяет проверить email или пароль на наличие в базах утечек. Сервис бесплатный, и имеет огромную базу данных.

Позволяет проверить email или пароль на наличие в базах утечек. Сервис бесплатный, и имеет огромную базу данных. Firefox Monitor. Отправляет уведомления об утечках для нескольких email-адресов в реальном времени.

Отправляет уведомления об утечках для нескольких email-адресов в реальном времени. Google Password Checkup. Встроенный инструмент в Chrome, который проверяет сохраненные пароли и предлагает сильные альтернативы.

Как часто нужно менять пароли?

Если коротко – часто. Чем чаще, тем лучше, ведь утечки случаются регулярно и далеко не обо всех из них становится известно сразу. Вообще эксперты рекомендуют обновлять свои пароли по крайней мере раз в 6-12 месяцев, а также немедленно после сообщений об утечках данных, например недавний инцидент с 16 миллиардами записей. Это снижает риск того, что злоумышленники используют старые скомпрометированные данные.

Не менее важным является активация двухфакторной аутентификации (2FA), о которой мы упоминали выше. Без нее даже самый сложный пароль может быть недостаточным уровнем защиты, ведь злоумышленники постоянно совершенствуют методы кражи данных.

Не ждите, пока ваши данные окажутся в руках злоумышленников, действуйте уже сейчас. А чтобы оставаться на пульсе – следите за нашими обновлениями, ведь мы регулярно сообщаем об известных сливах паролей и неполадках в работе сервисов.