Некоторые гаджеты, если часто ими пользоваться или оставлять в режиме ожидания, незаметно потребляют много электроэнергии, передает 24 Канал со ссылкой на Futura.
Какие приборы расходуют много электричества?
Среди них:
- интернет-роутеры – около 165 кВт-ч в год;
- духовки – 130 кВт-ч;
- варочные поверхности – 236 кВт-ч;
- микроволновые печи – примерно 90 кВт-ч.
Другие ежедневные приборы – чайники, кофеварки, пылесосы – потребляют меньше света, но со временем также влияют на счет.
Возглавляют список бытовых потребителей энергии холодильники и морозильные камеры.
Один только холодильник может обеспечивать почти четверть всего домашнего потребления – от 200 до 500 кВт-ч в год в зависимости от модели.
Холодильники накручивают больше всего света среди других бытовых приборов / Фото Pixabay
Морозильник отстает ненамного – 100–500 кВт-ч в год. Этот показатель резко возрастает, если не проводить регулярное размораживание. Даже тонкий слой инея толщиной 3 миллиметров может повысить потребление электроэнергии до 30%.
Сразу за холодильниками идут приборы, связанные с комфортом и стиркой.
- Электрообогреватели – самые большие "нарушители": в среднем потребляют около 3800 кВт-ч в год.
- Сушильные машины потребляют примерно 350 кВт-ч ежегодно.
- Стиральные машины используют около 191 кВт-ч в год, а посудомоечные – примерно 240 кВт-ч.
Между тем эксперт по финансам Мартин Льюис называет сушилку "демоническим прибором" из-за высоких затрат электроэнергии. Как пишет WalesOnline, специалисты советуют зекомить на сушилке следующим образом:
- Чистите фильтры от ворса и испарителя – забитые фильтры заставляют мотор работать тяжелее, что увеличивает потребление.
- Располагайте сушилку в хорошо вентилируемой комнате – это предотвращает перегрев.
- Не набивайте барабан слишком полно – одежда высыхает дольше, и прибор работает больше.
- Не оставляйте барабан почти пустым – меньше циклов в неделю = меньше расходов.
- Используйте программы с сенсором сушки, если они доступны – цикл останавливается, когда одежда высохла.
- Сушильные шарики – впитывают избыток воды и улучшают циркуляцию воздуха, сокращая время сушки.
Что добавляют в печь, чтобы дрова горели вдвое эффективнее?
В морозные дни тепло в доме зависит от эффективности печи или камина. Даже достаточно дров, тепло быстро теряется из-за слабой тяги или сажи в дымоходе.
- Уход за печью: регулярная чистка дымохода повышает тепло и безопасность.
- Лайфхак: добавляйте хорошо высушенные картофельные корки на раскаленные дрова на 15–20 мин - это уменьшает сажу и равномерно распределяет тепло.
- Организация пространства: не ставьте мебель близко к печи, чтобы тепло лучше циркулировало.
- Выбор дров: Самые эффективные – сухие твердые породы: береза (хороший баланс цены и тепла), яблоня, груша, ольха (дают немного меньше тепла)