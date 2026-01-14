Некоторые гаджеты, если часто ими пользоваться или оставлять в режиме ожидания, незаметно потребляют много электроэнергии, передает 24 Канал со ссылкой на Futura.

Какие приборы расходуют много электричества?

Среди них:

  • интернет-роутеры – около 165 кВт-ч в год;
  • духовки – 130 кВт-ч;
  • варочные поверхности – 236 кВт-ч;
  • микроволновые печи – примерно 90 кВт-ч.

Другие ежедневные приборы – чайники, кофеварки, пылесосы – потребляют меньше света, но со временем также влияют на счет.

Возглавляют список бытовых потребителей энергии холодильники и морозильные камеры.

Один только холодильник может обеспечивать почти четверть всего домашнего потребления – от 200 до 500 кВт-ч в год в зависимости от модели.

Холодильники накручивают больше всего света среди других бытовых приборов / Фото Pixabay

Морозильник отстает ненамного – 100–500 кВт-ч в год. Этот показатель резко возрастает, если не проводить регулярное размораживание. Даже тонкий слой инея толщиной 3 миллиметров может повысить потребление электроэнергии до 30%.

Сразу за холодильниками идут приборы, связанные с комфортом и стиркой.

  • Электрообогреватели – самые большие "нарушители": в среднем потребляют около 3800 кВт-ч в год.
  • Сушильные машины потребляют примерно 350 кВт-ч ежегодно.
  • Стиральные машины используют около 191 кВт-ч в год, а посудомоечные – примерно 240 кВт-ч.

Между тем эксперт по финансам Мартин Льюис называет сушилку "демоническим прибором" из-за высоких затрат электроэнергии. Как пишет WalesOnline, специалисты советуют зекомить на сушилке следующим образом:

  • Чистите фильтры от ворса и испарителя – забитые фильтры заставляют мотор работать тяжелее, что увеличивает потребление.
  • Располагайте сушилку в хорошо вентилируемой комнате – это предотвращает перегрев.
  • Не набивайте барабан слишком полно – одежда высыхает дольше, и прибор работает больше.
  • Не оставляйте барабан почти пустым – меньше циклов в неделю = меньше расходов.
  • Используйте программы с сенсором сушки, если они доступны – цикл останавливается, когда одежда высохла.
  • Сушильные шарики – впитывают избыток воды и улучшают циркуляцию воздуха, сокращая время сушки.

Что добавляют в печь, чтобы дрова горели вдвое эффективнее?

В морозные дни тепло в доме зависит от эффективности печи или камина. Даже достаточно дров, тепло быстро теряется из-за слабой тяги или сажи в дымоходе.

Советы для большего тепла:

  • Уход за печью: регулярная чистка дымохода повышает тепло и безопасность.
  • Лайфхак: добавляйте хорошо высушенные картофельные корки на раскаленные дрова на 15–20 мин - это уменьшает сажу и равномерно распределяет тепло.
  • Организация пространства: не ставьте мебель близко к печи, чтобы тепло лучше циркулировало.
  • Выбор дров: Самые эффективные – сухие твердые породы: береза (хороший баланс цены и тепла), яблоня, груша, ольха (дают немного меньше тепла)