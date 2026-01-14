Деякі гаджети, якщо часто ними користуватися або залишати в режимі очікування, непомітно споживають багато електроенергії, передає 24 Канал із посиланням на Futura.

Дивіться також Труби можуть лопнути навіть без води: що робити, якщо опалення відключили надовго

Які прилади витрачають багато електрики?

Серед них:

  • інтернет-роутери – близько 165 кВт·год на рік;
  • духовки – 130 кВт·год;
  • варильні поверхні – 236 кВт·год;
  • мікрохвильові печі – приблизно 90 кВт·год.

Інші щоденні прилади – чайники, кавоварки, пилососи – споживають менше світла, але з часом також впливають на рахунок.

Очолюють список побутових споживачів енергії холодильники та морозильні камери.

Один лише холодильник може забезпечувати майже чверть усього домашнього споживання – від 200 до 500 кВт·год на рік залежно від моделі.

Холодильники накручують найбільше світла серед інших побутових приладів / Фото Pixabay

Морозильник відстає ненабагато – 100–500 кВт·год на рік. Цей показник різко зростає, якщо не проводити регулярне розморожування. Навіть тонкий шар інею товщиною 3 міліметрів може підвищити споживання електроенергії до 30%.

Одразу за холодильниками йдуть прилади, пов'язані з комфортом і пранням.

  • Електрообігрівачі – найбільші "порушники": у середньому споживають близько 3800 кВт·год на рік.
  • Сушильні машини споживають приблизно 350 кВт·год щороку.
  • Пральні машини використовують близько 191 кВт·год на рік, а посудомийні – приблизно 240 кВт·год.

Тим часом експерт із фінансів Мартін Льюїс називає сушарку "демонічним приладом" через високі витрати електроенергії. Як пише WalesOnline, фахівці радять зекомити на сушарці у такий спосіб:

  • Чистіть фільтри від ворсу та випарника – забиті фільтри змушують мотор працювати важче, що збільшує споживання.
  • Розташовуйте сушарку в добре вентильованій кімнаті – це запобігає перегріву.
  • Не набивайте барабан занадто повно – одяг висихає довше, і прилад працює більше.
  • Не залишайте барабан майже порожнім – менше циклів на тиждень = менше витрат.
  • Використовуйте програми з сенсором сушіння, якщо вони доступні – цикл зупиняється, коли одяг висох.
  • Сушильні кульки – вбирають надлишок води і покращують циркуляцію повітря, скорочуючи час сушіння.

Що додають у піч, щоб дрова горіли вдвічі ефективніше?

У морозні дні тепло в домі залежить від ефективності печі або каміна. Навіть достатньо дров, тепло швидко втрачається через слабку тягу або сажу в димоході.

Поради для більшого тепла:

  • Догляд за піччю: регулярне чищення димоходу підвищує тепло й безпеку.
  • Лайфхак: додавайте добре висушені картопляні шкірки на розпечені дрова на 15–20 хв — це зменшує сажу і рівномірніше розподіляє тепло.
  • Організація простору: не ставте меблі близько до печі, щоб тепло краще циркулювало.
  • Вибір дров: Найефективніші – сухі тверді породи: береза (гарний баланс ціни й тепла), яблуня, груша, вільха (дають трохи менше тепла)