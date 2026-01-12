Регулярний догляд за опалювальним приладом не лише підвищує віддачу тепла, а й робить його експлуатацію безпечнішою. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на House Digest.
Що додати до печі, щоб дрова горіли ефективніше?
- Картопляні шкірки – простий лайфхак для печі
Додаючи добре висушені шкірки на розпечені дрова, можна пом'якшити сажу в димоході завдяки крохмалю та парі. Для цього піч розпалюють до сильного жару, висипають шкірки та закривають на 15 – 20 хвилин. Після процедури сажа обсипається, а тепло розподіляється рівномірніше по кімнаті.
- Правильна організація простору
Вільний простір навколо печі дозволяє теплу краще циркулювати. Меблі та декоративні предмети не повинні перекривати шлях гарячого повітря.
- Вибір дров
Як пише House and gardens, найбільше тепла дають сухі тверді породи дерева. Волога або смолиста деревина горить гірше, більше диму засмічує димохід і знижує ефективність. Ідеально – дрова з низькою вологістю, які дають стабільне горіння та більше тепла для кімнати. До прикладу:
- Хороший баланс ціни й ефективності – береза. Вона добре гріє, але потребує нормальної тяги, інакше утворюється сажа.
- Середній варіант – яблуня, груша, вільха. Вони горять рівно, але тепла дають трохи менше.
- Хвойні породи (сосна, ялина) швидко розгораються, але так само швидко згорають і засмічують димохід смолою.
Що додати до печі, щоб дрова горіли ефективніше / Фото Unsplash
На що ще треба звернути увагу?
- Регулярно чистьте димохід від сажі, щоб уникнути блокування тяги та можливого займання.
- Використовуйте пічні дверцята та заслінки для контролю повітряного потоку.
- Під час сильних морозів розпалюйте піч повільно, щоб дрова прогрілися рівномірно і не утворювався дим.
Як вберегти тепло в оселі?
Збереження тепла в оселі взимку – це питання комфорту, здоров'я та безпеки. Є кілька практичних кроків, які допоможуть вашому дому залишатися теплим усю зиму, незалежно від того, наскільки низько опускається стовпчик термометра. Зокрема:
- усуньте протяги,
- встановіть термоштори,
- звільніть простір біля радіаторів.