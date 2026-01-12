Регулярный уход за отопительным прибором не только повышает отдачу тепла, но и делает его эксплуатацию более безопасной. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Что добавить в печь, чтобы дрова горели эффективнее?
- Картофельные корки – простой лайфхак для печи простой лайфхак для печи
Добавляя хорошо высушенные кожуры на раскаленные дрова, можно смягчить сажу в дымоходе благодаря крахмалу и пару. Для этого печь разжигают до сильного жара, высыпают кожуру и закрывают на 15 – 20 минут. После процедуры сажа осыпается, а сажа обсыпается тепло распределяется более равномерно по комнате.
- Правильная организация пространства
Свободное пространство вокруг печи позволяет теплу лучше циркулировать. Мебель и декоративные предметы не должны перекрывать путь горячего воздуха.
- Выбор дров
Как пишет House and gardens, больше всего тепла дают сухие твердые породы дерева. Влажная или смолистая древесина горит хуже, больше дыма засоряет дымоход и снижает эффективность. Идеально – дрова с низкой влажностью, которые дают стабильное горение и больше тепла для комнаты. К примеру:
- Хороший баланс цены и эффективности – береза. Она хорошо греет, но требует нормальной тяги, иначе образуется сажа.
- Средний вариант – яблоня, груша, ольха. Они горят ровно, но тепла дают немного меньше.
- Хвойные породы (сосна, ель) быстро разгораются, но так же быстро сгорают и засоряют дымоход смолой.
Что добавить к печи, чтобы дрова горели эффективнее / Фото Unsplash
На что еще надо обратить внимание?
- Регулярно чистите дымоход от сажи, во избежание блокировки тяги и возможного возгорания.
- Используйте печные дверцы и заслонки для контроля воздушного потока.
- Во время сильных морозов разжигайте печь медленно, чтобы дрова прогрелись равномерно и не образовывался дым.
Как уберечь тепло в доме?
Сохранение тепла в доме зимой – это вопрос комфорта, здоровья и безопасности. Есть несколько практических шагов, которые помогут вашему дому оставаться теплым всю зиму, независимо от того, насколько низко опускается столбик термометра. В частности:
- устраните сквозняки,
- установите термошторы,
- освободите пространство возле радиаторов.