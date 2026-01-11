Всеми секретами поделится 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Что добавить в интерьер, чтобы дом был теплым и уютным?

Уют дома – это не только вопрос обогрева. Комплекс из мягких текстур, правильного освещения, теплых цветов и натуральных материалов позволяет сделать дом комфортным даже в самые сильные морозы.

Мягкие текстуры и ткани

Ковры – это классика, но для ощущения тепла стоит добавлять и другие текстильные элементы: Пледы и покрывала на диване или креслах. Подушки разных размеров и текстур – большое количество мягких деталей делает пространство более "глубоким" и уютным.

Шторы

Толстые шторы – не только декоративная функция, но и дополнительный барьер от холода и шума с улицы.



Толстые шторы – это дополнительный барьер от холода и шума с улицы / Фото Unsplash

Свет и атмосфера

Правильное освещение способно мгновенно изменить восприятие пространства:

Теплые лампы и светильники вместо холодного белого света.

Свечи и LED-гирлянды для создания мягкой подсветки.

Психологи утверждают: цвета влияют на восприятие температуры пространства. Теплые оттенки бежевого, оранжевого, терракотового создают ощущение уюта.

Расстановка мебели

Даже мебель может "согревать" комнату, если разместить ее в правильных местах. Эксперты Ехргеѕѕ призывают обратить внимание на расположение диванов возле радиаторов. Их не стоит устанавливать ближе чем на 30 – 40 сантиметров друг от друга.

Эксперт по энергетике Мэтт Оберле объяснил, что блокирование циркуляции воздуха вокруг отопительных приборов заставляет котел работать интенсивнее, расходуя больше топлива.

Почему ковры на стенах вновь возвращаются в моду?

Ковры на стенах возвращаются в моду из-за их теплоизоляционной и звукоизоляционной функции, а также способности защищать стены от загрязнений. Современные ковры могут быть стильным элементом интерьера, если выбирать модели нейтральных цветов, которые сочетают практическую и декоративную функции.