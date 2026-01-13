Как защитить трубы от замерзания и разрывов – расскажет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Смотрите также Без этого никак: эксперты признались, как выбрать реле, если напряжение все время "скачет"

Когда вода в трубах может замерзнуть?

Вода в трубах отопления может начать замерзать при температуре около нуля и ниже. В зоне риска – угловые квартиры и старые дома с плохой теплоизоляцией. Значительно повышают вероятность образования льда:

мороз на улице,

отключенное отопление,

размещение труб вдоль наружных стен.

Даже если воду слили, в трубах могут остаться остатки жидкости в радиаторах, поворотах или низких точках, а также конденсат, превращающийся в сосульки внутри системы.

Что нужно сделать?

Как пишет British Gas, чтобы избежать проблем, важно проверить, действительно ли вся вода из батарей слита.

Не закрывайте краны полностью – оставьте их открытыми, чтобы избежать давления в трубах. Проблемные места следует утеплить, в частности трубы у наружных стен, на балконах, угловые участки комнат, введение труб в стены, участки под подоконниками и стояки в санузлах. Для изоляции можно использовать минеральную вату в оболочке или вспененный полиэтилен, обертывая трубу и заклеивая стыки скотчем или фольгированной лентой. Если специальной теплоизоляции нет, можно обойтись подручными материалами – старыми полотенцами, пледами, ненужной одеждой, картоном или лоскутами ткани. Сверху рекомендуется накрыть слой полиэтилена, чтобы защитить от влаги.

Трубы стоит утеплить в 2 – 3 слоя и по возможности закрыть коробом. Важно также оставлять между трубой и стеной небольшой воздушный промежуток, чтобы избежать "запечатывания холода".



Что делать, если отопление отключили надолго / Фото Unsplash

Что делать, если труба уже замерзла?

Если труба все же замерзла, не пытайтесь ее быстро оттаять кипятком, феном или открытым огнем – резкий перепад температур может привести к разрыву трубы.

Самый безопасный способ – это постепенное повышение температуры в помещении. Даже повышение на 5 – 7 градусов поможет предотвратить замерзание.

Для этого можно включить духовку или газовую плиту на кухне или поставить небольшой обогреватель рядом с батареей в жилых комнатах. В ванной и туалете можно оставлять кастрюлю с горячей водой, чтобы пар повышал температуру в помещении.

Как сохранить тепло дома?

В условиях регулярных обстрелов и отключений электроэнергии чрезвычайно важно сохранить тепло дома. Есть несколько практических шагов, которые спасут дом от холода. В частности:

устраните сквозняки,

установите термошторы,

освободите пространство возле радиаторов.

Если свет выключают надолго, а печного отопления нет, то стоит задуматься над обогревателем со встроенным аккумулятором или устройства с питанием через USB.